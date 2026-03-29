Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1740 domingo 29 de marzo

Ciudad de México.- Hoy es domingo 29 de marzo de 2026 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1740, que celebra el 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.

La información de la Lotería Nacional señala: "El 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza representa una oportunidad para reconocer la vida y el legado de una mujer fundamental en la historia de México. Nacida el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca, Margarita Maza de Juárez destacó por su fortaleza, convicción y compromiso con la causa liberal en uno de los periodos más complejos del país. Esposa del presidente Benito Juárez, compartió con él los desafíos políticos y personales derivados de la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Durante el exilio de su familia en Estados Unidos, demostró entereza y dignidad, manteniendo la unidad familiar mientras el país enfrentaba la imposición del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano I de México. Su papel fue clave no solo como compañera del mandatario, sino como símbolo de fortaleza y lealtad a los principios republicanos".

¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?

Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1740

Premio Mayor: 11 millones de pesos

LEO 0585

Segundo premio: 1,500,000 pesos

ESCORPIÓN 4794

Tercer premio: 1,500,000 pesos

LIBRA 0526

Cuarto premio: 400,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 400,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 200,000 pesos

GÉMINIS 6377

Séptimo premio: 200,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 140,000 pesos

CANCER 6829

Noveno premio: 140,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 120,000 pesos

GÉMINIS 2392

Decimoprimer premio: 120,000 pesos

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

LIBRA 0554

Decimotercer premio: 100,000 pesos

PISCIS 4762

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

ESCORPIÓN 7050

Decimosexto premio: 80,000 pesos

CAPRICORNIO 9744

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

GÉMINIS 3250

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

LEO 9675

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

CAPRICORNIO 7726

Vigésimo premio: 60,000 pesos

SAGITARIO 9040

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

Se conmemora el 200 aniversario de Margarita Maza de Juárez, quien destacó por su fortaleza y lealtad a los principios republicanos, así como por su apoyo durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa en México.



Su legado simboliza la influencia y el papel fundamental… pic.twitter.com/aiwxqgD1nT — Lotería Nacional (@lotenal) March 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional