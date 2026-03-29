Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1740 domingo 29 de marzo

Ciudad de México.- Hoy es domingo 29 de marzo de 2026 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1740, que celebra el 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.
La información de la Lotería Nacional señala: "El 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza representa una oportunidad para reconocer la vida y el legado de una mujer fundamental en la historia de México. Nacida el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca, Margarita Maza de Juárez destacó por su fortaleza, convicción y compromiso con la causa liberal en uno de los periodos más complejos del país. Esposa del presidente Benito Juárez, compartió con él los desafíos políticos y personales derivados de la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Durante el exilio de su familia en Estados Unidos, demostró entereza y dignidad, manteniendo la unidad familiar mientras el país enfrentaba la imposición del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano I de México. Su papel fue clave no solo como compañera del mandatario, sino como símbolo de fortaleza y lealtad a los principios republicanos".
¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?
Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1740
Premio Mayor: 11 millones de pesos
LEO 0585
Segundo premio: 1,500,000 pesos
ESCORPIÓN 4794
Tercer premio: 1,500,000 pesos
LIBRA 0526
Cuarto premio: 400,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 400,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 200,000 pesos
GÉMINIS 6377
Séptimo premio: 200,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 140,000 pesos
CANCER 6829
Noveno premio: 140,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 120,000 pesos
GÉMINIS 2392
Decimoprimer premio: 120,000 pesos
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
LIBRA 0554
Decimotercer premio: 100,000 pesos
PISCIS 4762
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
ESCORPIÓN 7050
Decimosexto premio: 80,000 pesos
CAPRICORNIO 9744
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
GÉMINIS 3250
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
LEO 9675
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
CAPRICORNIO 7726
Vigésimo premio: 60,000 pesos
SAGITARIO 9040
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional