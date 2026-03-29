Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas, rodadas y BLOQUEOS este domingo 29 de marzo 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 29 de marzo de 2026 planeas viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), más vale que tomes precauciones. Durante toda la jornada se tienen previstas marchas, movilizaciones y hasta bloqueos en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales importantes, de acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
Para evitar contratiempos en tus traslados, aquí en TRIBUNA te compartimos dónde y a qué hora habrá movilizaciones HOY en CDMX, según los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Marchas y BLOQUEOS de HOY en CDMX: Zonas con afectaciones
Las movilizaciones se concentrarán en alcaldías como Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Tlalpan. Algunas incluyen rodadas que se desplazarán hacia otros puntos, lo que podría complicar aún más el tránsito.
Alcaldía Coyoacán
- 08:00 horas: Concentración-rodada en Av. Insurgentes Sur s/n, Ciudad Universitaria. Rumbo: Estado de Morelos.
- 11:00 horas: Concentración en Felipe Carrillo Puerto, colonia Villa Coyoacán.
- Durante el día: Concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.
Alcaldía Cuauhtémoc
- 08:30 horas: Concentración-rodada en Querétaro 207, en la colonia Roma Norte. El rumbo, según el reporte, es hacia el Estado de México (Edomex).
- 10:00 horas: La concentración será en la avenida Juárez 50, colonia Centro.
- 12:00 horas: Concentración en la diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro; en la avenida Juárez 50, en la colonia Centro; en avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael; y en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez.
- 13:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc; esta podría extenderse hasta las 16:00, cuando se espera un nuevo bloqueo.
- Asimismo, la SSC reporta que, durante el día, habrá concentraciones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; y en Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.
Alcaldía Cuajimalpa
- 09:00 horas. Autoridades advierten concentración en Mina 32, colonia San Lorenzo Acopilco.
Alcaldía Xochimilco
- 11:00 horas: Concentración en Adolfo López Mateos 323, colonia San Juan Moyotepec.
- 12:00 horas: Aleran concentración en Francisco Goitia s/n, colonia Santiago Tepalcatlalpan, donde habrá tráfico.
- 20:00 horas: Concentración-rodada en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia San Antonio.
- Rumbo: Av. Paseo de la Reforma y Río Misisipi, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Alcaldía Miguel Hidalgo
- 12:00 horas: Concentración en Av. 5 de Mayo 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango.
Alcaldía Iztacalco
- 13:00 horas: Concentración en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.
Alcaldía Gustavo A. Madero
- 13:00 horas: Concentración en Calz. San Juan de Aragón 516, colonia DM Nacional.
Alcaldía Tlalpan
- Durante el día: Señalan concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.
Las movilizaciones incluyen concentraciones y rodadas que recorrerán distintas vialidades principales, como Insurgentes Sur, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, lo que podría generar congestionamientos intermitentes durante el día.
Recomendaciones para evitar tráfico en CDMX HOY
Ante la presencia de estas movilizaciones, se recomienda anticipar tiempos de traslado; evitar las zonas señaladas, especialmente en horas pico; utilizar rutas alternas o transporte público; además, mantenerse informado en tiempo real sobre cierres viales.
Fuente: Tribuna del Yaqui