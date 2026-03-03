Bloqueos CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y TRÁFICO pesado este martes 3 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, martes 3 de marzo de 2026, tienes planeado moverte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tráfico HOY. A lo largo del día se prevén marchas, concentraciones y posibles bloqueos en varias alcaldías, lo que podría generar cortes viales y afectaciones en avenidas principales. Para evitar contratiempos, en TRIBUNA te compartimos el detalle de las movilizaciones programadas y qué autos no circulan este día.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los eventos se distribuirán en distintos puntos de la capital durante la jornada.

Movilizaciones HOY martes 3 de marzo en CDMX

Las concentraciones están previstas en al menos siete alcaldías, con actividades por la mañana, tarde y noche. En algunos casos se contempla marcha, en otros solo reunión en punto fijo, y en ciertos eventos se advierte ruta 'sin definir', lo que puede complicar la circulación en tiempo real.

Alcaldía Tlalpan

A las 10:00 horas se tiene programada una concentración-marcha en Calzada México Xochimilco y Boulevard Periférico Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Coapa, con rumbo a Periférico Sur 6677, colonia Santa María Tepepan. La posible ruta se reporta sin definir.

A las 13:00 horas habrá otra concentración en Carretera Picacho Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna.

Alcaldía Coyoacán

A las 10:00 horas se prevé concentración en Jardín Plaza Hidalgo 1, colonia Villa Coyoacán.

Más tarde, a las 14:00 horas, se realizará una concentración en Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud.

Alcaldía Azcapotzalco

A las 10:00 horas habrá concentración en Castilla Oriente y Avenida Azcapotzalco, en la colonia Centro de Azcapotzalco.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se contempla concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 14:00 horas se prevé concentración en Avenida Luis Enrique Erro y Avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Zacatenco.

Además, durante el día se reporta actividad en Avenida de los 100 Metros y Avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas.

Así será el tráfico en CDMX este martes. Foto: C5

Alcaldía Cuauhtémoc

En la noche continuarán las movilizaciones. A las 20:00 horas habrá concentración en Belisario Domínguez 32, colonia Centro.

A las 21:00 horas se contempla concentración-rodada en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico, con rumbo a Quiosco Morisco, ubicado en Jaime Torres Bodet 152, colonia Santa María la Ribera. La posible ruta también está reportada sin definir.

Alcaldía Benito Juárez

Durante el día se prevé concentración en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

La combinación de marchas, concentraciones y restricción vehicular puede provocar tránsito lento en zonas clave, principalmente en el Centro Histórico, Periférico Sur, Calzada México Xochimilco, Río Churubusco y avenidas del norte de la capital.

Si tienes previsto trasladarte a la CDMX o circular dentro de ella este martes, considera salir con anticipación y revisar rutas alternas para evitar quedar atrapado en bloqueos o cierres momentáneos.

