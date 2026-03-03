Claudia Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero: "No hay nada que tenga que ver"

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026, durante su tradicional conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por un periodista sobre presuntas irregularidades en el envío millonario de remesas y la posible utilización del sistema financiero para el lavado de dinero. A continuación, en TRIBUNA te explicamos todo lo relacionado con este asunto.

La titular del Poder Ejecutivo respondió negando categóricamente que el envío de remesas tenga relación con operaciones de lavado de dinero y, además, respaldó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). "No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. La UIF ha hecho la investigación (…) a partir de la información de las entradas de recursos, no hay absolutamente nada que tenga que ver", aseveró.

Asimismo, precisó que la entidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisó el tema y que incluso el Banco de México cuenta con la información sobre los flujos de capital. En ese mismo espacio, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 señaló que el comportamiento de las remesas es muy similar al registrado en 2024.

Claudia Sheinbaum Pardo

Con respecto a los análisis de reportes financieros sobre actividades económicas en administraciones pasadas, la integrante del partido Morena indicó que se encuentran trabajando en el tema: "En efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer. Es una evaluación que va a revisar una parte del periodo de Peña Nieto y otra del mandato del presidente López Obrador en la UIF; se está trabajando para poder responder todas las observaciones y revisar cuáles son".

Martes de la Salud. https://t.co/BmMyeTMCcG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 3, 2026

Al mismo tiempo, un reportero le preguntó directamente sobre una presunta transferencia millonaria realizada por un ciudadano desde Afganistán, a lo que ella dejó en claro que esas no son remesas, sino que "son transferencias de recursos". Además, señaló que deben investigarse. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo avance esta situación y si vuelve a pronunciarse al respecto Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui