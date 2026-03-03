Clima HOY martes 3 de marzo en la NOCHE: Advierten de LLUVIAS PUNTUALES FUERTES para estas regiones

Ciudad de México.- Para este martes 3 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, durante esta noche y madrugada del miércoles, una línea seca sobre el norte de México ocasionará fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) con posibles tolvaneras en zonas del noroeste y norte del país. Sin embargo, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sureste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en diferentes zonas del país.

¿Dónde lloverá hoy martes 3 de marzo de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales fuertes:

Chiapas

Campeche

Yucatán

Chubascos en:

Chihuahua

Durango

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

Sinaloa

Nayarit

Colima

Guerrero

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, persistirá viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, según el SMN, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente hacia el interior del país, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las mencionadas regiones, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México, además del occidente, sur y oriente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

¿Dónde lloverá mañana miércoles 4 de marzo de 2026?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui