¿Cómo estará el clima en CDMX HOY martes 3 de marzo de 2026? Pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- El clima en la capital cambiará conforme avance el día. Si este martes 3 de marzo de 2026 planeas salir temprano o regresar a casa por la tarde en la Ciudad de México (CDMX), conviene que revises el pronóstico porque habrá contraste entre el frío del amanecer y el ambiente cálido con posibilidad de lluvias más tarde. Leer el reporte completo puede ayudarte a tomar precauciones, desde elegir la ropa adecuada hasta considerar traslados con lluvia.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, la CDMX tendrá una jornada con cielo despejado por la mañana, incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de lluvias aisladas, algunas con descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en zonas puntuales.

Así será el clima en CDMX este martes. Foto: Conagua

Así será el clima en CDMX hoy martes 3 de marzo

Durante la mañana se prevé cielo despejado con bruma y ambiente fresco. La temperatura mínima en la CDMX oscilará entre 7 y 9°C. A las 07:00 horas se estiman alrededor de 9°C, con sensación térmica cercana a 11°C y viento flojo del norte de entre uno y siete kilómetros por hora. Hacia las 08:00 el termómetro subirá a 11°C y a las 09:00 alcanzará los 14°C, todavía con ambiente templado y viento ligero del noreste y este, con velocidades de 1 a 15 kilómetros por hora.

En el transcurso de la mañana el calentamiento será más evidente. Para las 11:00 horas se pronostican 20°C con cielo soleado y viento moderado del este de entre tres y 20 kilómetros por hora. El índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda uso de protector solar con factor de protección de 25 a 50 si se permanece bajo el sol.

Por la tarde el ambiente será cálido. La temperatura máxima se ubicará entre 25 y 27°C. Alrededor de las 14:00 horas se esperan cerca de 25°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sur de entre uno y 23 kilómetros por hora. El índice ultravioleta continuará en niveles muy altos. Más tarde, hacia las 17:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, con 25 grados y viento moderado del sureste de entre 12 y 37 kilómetros por hora.

En este periodo aumentará la probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX, mientras que en el Estado de México (Edomex) se prevén intervalos de chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En zonas altas del Edomex el ambiente se mantendrá frío durante la mañana. En Toluca se espera una temperatura mínima de 2 a 4°C y una máxima de 23 a 25°C.

Por la noche el ambiente será templado a fresco. A las 20:00 horas se pronostican alrededor de 21 grados con cielo parcialmente nuboso y viento del este de entre cinco y 29 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a cerca de 17 grados, con viento flojo del noroeste de entre tres y 13 kilómetros por hora.

