Día Mundial de la Vida Silvestre: Efemérides de HOY 3 de MARZO, acontecimientos que marcaron a México y el mundo

Ciudad de México.- Desde 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, en reconocimiento de la importancia de las especies de flora y fauna en la Tierra, además de conmemorarse el Día Mundial de la Audición establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de promover la detención temprana de la pérdida auditiva y hacer conciencia sobre la importancia de la atención medica de a las personas con discapacidad auditiva.

El Día Mundial de la Vida Silvestre tiene como objetivo reconocer la importancia de las especies que habitan en la tierra, generar conciencia sobre los múltiples beneficios que se obtienen y al mismo tiempo recordar la necesidad de luchar contra los delitos que amenazan la vida silvestre, además de la reducción de especies causada por el hombre, lo que ha tenido impactos económicos, ambientales y sociales.

Por su parte, el Día Mundial de la Audición tiene como principal objetivo generar conciencia y promover la detección temprana de la pérdida auditiva y la importancia de la atención médica a las personas con discapacidad auditiva. La OMS destaca la importancia del cuidado de los oídos en nuestros hábitos diarios para prevenir algún padecimiento de esta índole. Según los datos de la Secretaría de Salud, en México hay más de dos millones de personas que padecen discapacidad auditiva, de las cuales

Más del 50 por ciento son adultos mayores de 60 años.

Casi el 30 por ciento están entre 30 y 59 años de edad.

Alrededor del 2 por ciento son niños y niñas.

La OMS estima que los problemas auditivos están en aumento. Se prevé que para 2050 una de cada diez personas tendrá pérdida auditiva incapacitante. Para evitar el desarrollo de un padecimiento auditivo, es necesario tener en cuenta la siguiente:

Utilizar tapones auditivos para los oídos en lugares con volumen alto. Si se utilizan audífonos, debe ser con un volumen moderado y que no sea más de una hora al día. En caso de estar expuesto a un volumen alto durante tiempo prolongado. Es importante aislarse de la fuente de sonido por un mínimo de 5 minutos para dejar descansar los oídos. Secar los oídos con la toalla después de bañarse.

Sin embargo, estas conmemoraciones no son los únicos hechos importantes que acontecieron un día como hoy 3 de marzo:

1821 : Las tropas realistas e insurgentes, bajo el mando de Guerrero e Iturbide, juran adhesión al Plan de Independencia.

1831 : Nace Manuel Carmona, quien dirigió la Escuela Nacional de Medicina 10 años.

1837 : Andrew Jackson firma la resolución del reconocimiento de Texas como Estado independiente. La llamada estrella de la república solitaria solicita su anexo a Estados Unidos; sin embargo, la división entre estados abolicionistas del norte y estados esclavistas del sur aplaza la iniciativa.

1847 : Nace el inventor Alexander Graham Bell.

1863 : El presidente Juárez visita las fortificadas en Puebla y se informa determinadamente de los preparativos para la defensa de la ciudad.

1865 : Se promulga la Ley de División Territorial del Imperio, creando 50 departamentos.

1869 : Es fundado el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo.

1865 : Muere el militar y político mexicano Manuel Cepeda Peraza.

1907 : Nace el pintor mexicano Federico Cantú.

1911 : Las fuerzas maderistas se levantan en Peto, Yucatán, comandadas por Sixto Díaz.

1912 : Villa ataca sin éxito a los Orozquitas que están en la ciudad de Chihuahua y se repliega a las cercanías. El general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no cumplir con el Plan de San Luis.

1914 : Los revolucionarios toman los poblados de Zacatlán y Teziutlán en Puebla.

1928 : Nace la actriz mexicana Chela Nájera.

1929 : Se proclama el Plan de Hermosillo, donde se desconoce al gobierno del presidente Emilio Portes Gil y se proclama como jefe del movimiento al general José Gonzalo Escobar.

1933 : Nace el compositor y cantante Marco Antonio Muñiz.

1935 : Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada del país.

1941 : Se celebra un convite de diputados, organizado por Leobardo Reynoso, en honor de los cinco años de labor de Vicente Lombardo Toledano al frente de la CTM.

1976 : Fallece el jurista mexicano Francisco González de la Vega.

1982 : El PAN registra como candidato a la presidencia a Pablo Emilio Madero Belden.

1995 : El gobierno de México solicita formalmente la extradición de Mario Ruiz Massieu por los delitos de encubrimiento y hostigamiento.

2000 : En la Convención Bancaria, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la Alianza por México, fustiga a los banqueros y los acusa como responsables de las últimas crisis financieras.

2007 : Muere Pompín Iglesias, actor cómico colombiano-mexicano.

2022 : En México, a las 8:40 horas, un sismo de 5.7 grados sacude el estado de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui