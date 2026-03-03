Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4004 de HOY martes 3 de marzo

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4004, que celebra el 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. (CICM).

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM) conmemora en 2026 su 80 aniversario, consolidado como una de las instituciones profesionales más relevantes del país en materia de ingeniería civil. "Fundado en 1946, el colegio nació con el propósito de reunir, representar y fortalecer a los ingenieros civiles, promoviendo el ejercicio profesional con ética, rigor técnico y sentido de servicio hacia la sociedad mexicana. Ocho décadas después, el CICM se mantiene como un referente nacional por su contribución al desarrollo de infraestructura, a la mejora de estándares profesionales y al impulso de una cultura de calidad, innovación y responsabilidad en la construcción de México".

"Entre sus aportaciones más sobresalientes se encuentra la promoción de buenas prácticas en el ejercicio profesional, el fomento de criterios técnicos en proyectos de alto impacto y su participación como voz experta en temas de interés público, siempre desde una perspectiva de compromiso con el bienestar colectivo. El CICM también se ha distinguido por su papel en el reconocimiento al mérito profesional, estimulando la excelencia, la investigación aplicada, la innovación y el liderazgo responsable en el ámbito de la ingeniería civil".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4003 de hoy martes 24 de febrero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional