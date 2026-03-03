Miguel Torruco Garza llega a la Subsecretaría de Prevención de las Violencias; ¿cuál es su experiencia?

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026, Miguel Torruco Garza fue nombrado subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así lo confirmó la dependencia federal encabezada por Omar García Harfuch, quien se mantendrá al tanto de las labores que a partir de ahora desempeñará el también integrante de la llamada Cuarta Transformación.

"El subsecretario @MiguelTorrucoG se incorpora a esta dependencia con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, orientadas a la construcción de paz en los territorios, por instrucción de la presidenta @Claudiashein y bajo el liderazgo del secretario @OHarfuch", señala el aviso publicado en X (antes Twitter), acompañado de una fotografía en la que aparecen Torruco Garza y García Harfuch.

Cabe señalar que este cargo era ocupado anteriormente por Esthela Damián Peralta, quien lo dejó tras ser nombrada consejera jurídica del Ejecutivo Federal. En el comunicado difundido por el Gobierno de México, el funcionario expresó que "la prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte".

Experiencia profesional de Miguel Torruco Garza

Miguel Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Además, cuenta con formación en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, amplió su preparación académica al especializarse en estrategias digitales y comunicación en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Nueva York (NYU).

En el ámbito profesional, se desempeñó como diputado federal en la LXV Legislatura, donde presentó iniciativas relacionadas con el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión. Asimismo, más adelante este mismo político fungió como presidente del Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos.

