Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra del apellido le toca cobrar HOY martes 3 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026 es el segundo día del pago de la Pensión Bienestar marzo 2026, por lo que millones de beneficiarios de los siguientes programas recibirán su depósito correspondiente en el Banco del Bienestar. Es vital tener en cuenta que el proceso se realizará según la primera letra de su apellido. No olvides que el pago se podrá cobrar con la Tarjeta del Bienestar en el momento que lo desees, ya que no es obligatorio hacer el retiro en un solo movimiento.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Pensión Mujeres Bienestar Pensión Personas Discapacitadas Programa Madres Trabajadoras Sembrando Vida

¿A qué letra le toca hoy martes 3 de marzo de 2026?

Basándonos exclusivamente en el calendario oficial de las Pensiones Bienestar marzo 2026, los depósitos se asignan a una o hasta cuatro letras de apellidos por día, hasta el 26 de marzo. El pasado lunes le tocó el turno a la letra A, pero ahora corresponde a la B, por lo que tu dinero ya debe estar en la cuenta. Esta medida tiene como objetivo evitar aglomeraciones y que todos, sin excepción, reciban su apoyo sin afectar sus actividades cotidianas.

¿Es posible recibir el dinero antes de la fecha?

Además, en caso de pensar que es una buena alternativa acudir antes de la fecha asignada, eso solo ocasionará que pierdas el tiempo, porque el depósito únicamente se verá reflejado el día correspondiente. En otro asunto, si por alguna situación extraña no se refleja el pago, se debe comunicar a la Línea del Bienestar o acudir al módulo más cercano con identificación oficial y tarjeta bancaria.

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Dónde retira su dinero?

Se recomienda retirar efectivo en cajeros del Banco del Bienestar, ya que aquí no se cobra comisión; también, para mayor comodidad, se puede usar la tarjeta para pagar directamente en establecimientos, así como consultar el saldo en cajeros o ventanillas. Cabe señalar que si decides retirar en otros bancos, podrían aplicarse comisiones según la institución, ya que varía el costo, siendo un aproximado de 15 pesos.

¿Cuál es el monto?

Los beneficiarios recibirán el pago correspondiente a dos meses, es decir, marzo y abril de 2026, mientras que la cifra depende del programa social al que pertenezca cada persona: iniciando con la pensión para Adultos Mayores de 6,400 pesos; la pensión Mujeres Bienestar de 3,100 pesos; la pensión para Personas con Discapacidad de 3,300 pesos; y el apoyo para Madres Trabajadoras de 1,650 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui