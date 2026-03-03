"Sonora es el corazón minero de México": Lorenia Valles en diálogo de Camimex en 'PDAC 2026'

Toronto, Canadá.- "Yo soy de Sonora, que es el corazón minero de México. El estado contribuye con 33.8 por ciento de la producción minera nacional y es receptor de buena parte de la inversión extranjera directa que llega al sector; además, aporta 22.3 por ciento al producto interno bruto local", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior en un encuentro con directores ejecutivos de las principales empresas mineras mexicanas con capital canadiense que operan en México, organizado por la Cámara Minera de México (Camimex) en el marco de la convención internacional 'PDAC 2026', celebrada en la ciudad de Toronto, en Canadá.

"Como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, es importante que el Poder Legislativo se involucre en estos foros donde participan empresas, inversionistas y gobiernos, pues a las y los legisladores nos corresponde revisar el marco legal para que opere eficazmente un sector tan importante como el minero", subrayó la legisladora.

A la reunión asistieron Cameron Mackay, embajador de Canadá en México; Fernando Aboitiz, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía; Pedro Rivero, presidente de Camimex; así como autoridades de las áreas económicas de los gobiernos de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Lorenia Valles agregó que "para México, el diálogo y el buen entendimiento con Estados Unidos y Canadá es fundamental hacia la revisión del T-MEC, porque de esto depende el desarrollo de las cadenas de suministro vinculadas a las industrias, incluida, la minería, la generación y la conservación de los empleos, y la prosperidad compartida de la región".

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Senadora Lorenia Valles, Presidenta de la Comisión de Minería en el #Senado y Lic. Fernando Aboitiz, Titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE en el Pabellón de México del #PDAC #LoreniaValles #FernandoAboitiz #ComitéEducativodeMineríaMéxico pic.twitter.com/em88zKFhBB — Comité Educativo de Minería México (@CEdeMineriaMX) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui