Ya es oficial: Reforma Laboral de Sheinbaum es publicada en el Diario Oficial de la Federación

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la publicación del decreto que modifica el artículo 123 de la Constitución, cuyo propósito es reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Este documento, publicado en el Diario Oficial de Federación (DOF), establece un cambio estructural en las normas de empleo dentro del país. La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, se implementará de forma paulatina para permitir la adaptación de la economía.

Se estructuró un calendario progresivo en el cual el año 2026 funcionará como un periodo de transición para que empleadores y trabajadores ajusten sus operaciones. A partir de 2027, el límite máximo de horas trabajadas disminuirá 2 horas anuales. Con este esquema, la meta de 40 horas semanales se alcanzará en enero de 2030. El texto de la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo ampararán los derechos laborales durante todo el proceso.

La nueva redacción de la ley establece que la disminución del tiempo de trabajo no será motivo para reducir sueldos, prestación ya adquirida por la plantilla laboral. A la par, la reforma introduce una regla de protección orientada a los jóvenes: prohíbe de manera estricta que los menores de edad trabajen horas extras. En la actualidad, el marco normativo mexicano dicta que la jornada máxima es de 48 horas a la semana. Este esquema representa turnos de 8 horas distribuidos a lo largo de 6 días, otorgando un día de descanso obligatorio.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas es una bandera histórica del movimiento obrero mexicano. La @CTM_MX respalda este avance para el bienestar de las y los trabajadores.



Les compartimos el comunicado.

Beneficios de la reforma laboral

Con la nueva disposición, la administración busca actualizar estas condiciones hacia un modelo distinto. La propuesta impulsada por Sheinbaum se sustenta en tres ejes fundamentales. El primero se enfoca en el bienestar de la población trabajadora, alineando a México con los estándares internacionales y fomentando un equilibrio adecuado entre la vida personal y las responsabilidades laborales.

El segundo propósito consiste en incrementar la productividad; la iniciativa plantea que la reducción de la jornada puede generar mayor eficiencia por cada hora laborada. Por último, se busca cuidar la salud pública mediante la disminución de los factores de riesgo asociados al estrés y a los padecimientos originados por el exceso de trabajo en las empresas.

Lo que buscamos es la mejora de las familias mexicanas con la Reforma Laboral: Sheinbaum.

