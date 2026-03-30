"Colección Gelman no se vende, saldrá de forma temporal para su exhibición": Secretaría de Cultura

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este 30 de marzo, la secretario de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la colección Gelman Santander saldrá del país para su exhibición de forma temporal y no definitiva, por lo que regresará a México en 2028.

En la conferencia matutina, la secretaria destacó que la colección sigue siendo mexicana, no se vendió, y reiteró que su salida será temporal.

La colección Gelman Santander, actualmente exhibida en el Museo de Arte Moderno, se mantendrá hasta julio para que pueda ser visitada durante los eventos del Mundial de Futbol FIFA 2026.

"La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos, y como indica la Ley de Monumentos, está colección solamente tiene permiso de salida temporal, no puede salir de manera definitiva. Eso está en la Ley de Monumentos, eso está en la declaratoria... La colección es mexicana no se vende, solo sale de manera temporal y es parte de esta oferta cultural durante el Mundial" informó Curiel.

La exposición y la colección tiene que regresar a México con cada dos años como lo marca la Ley de Aduanas, es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas lo ha indicado siempre para exportaciones temporales, regresa cada dos años. ¿Qué va a pasar con la colección Gelman? Que va a regresar en el 2028".

Curiel detalló que Banco Santander solo apoyará en la gestión de su traslado a exposiciones internacionales, y mencionó también que la colección Gelman Santander ha salido desde 2010 más de 30 veces del país con los respectivos permisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui