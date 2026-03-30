"Él no merecía morir así": Esposa e hijos del inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE

Los Ángeles, Estados Unidos.- A cinco días de la muerte de José Guadalupe Ramos Solano bajo custodia del Servicio de Inmigración por parte de Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dicha instancia no ha contactado a la familia de la víctima.

Según denuncia el abogado de los familiares del paisano, Jesús Eduardo Arias, quien comentó que en lugar de brindar información que por ley corresponde, ICE acusó al connacional como "indocumentado con (presuntos) antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo".



Debido a esto, la esposa y los dos hijos de Ramos Solano demandaron justicia y exigieron a Washington información de la causa de su muerte, suscitada el pasado 25 de marzo.



En una conferencia de prensa por parte del personal del servicio exterior del gobierno de México, ofrecida en el consulado en Los Ángeles, el litigante enfatizó que no se ha brindado ningún tipo de información directa a la familia.



No nos han dicho nada, no ha habido ningún acercamiento (del ICE). Es la primera familia en mi carrera que no recibe una sola llamada. Eso es algo no aceptable. Vamos a investigar, estamos haciendo nuestra propia investigación forense para investigar la causa de la muerte, que minutos antes de fallecer habló con su esposa", declaró el abogado.

Ramos Solano se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, California. Hace una semana fue trasladado, por un supuesto malestar, al Victor Valley Global Medical Center, en Victorville, lugar donde se certificó su fallecimiento el miércoles 25 de marzo. Es el décimo cuarto mexicano que fallece bajo custodia del ICE luego de los cambios hechos por Donald Trump a las políticas antimigratorias.

La familia no se queda callada

Durante la rueda de prensa, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes Antonia Tovar, esposa del connacional, y sus dos hijos, Gloria y José, quienes no pudieron contener las lagrimas mientras exigían justicia por su padre.

Queremos que mi esposo tenga justicia. Él no merecía morir así, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos”, señaló la señora Antonia.

Su hija, Gloria, remarcó: “quiero justicia para mi padre y para todas las familias que han perdido a alguien. No es una manera para perder a una persona que uno quiere”. Mientras que José hijo, apuntó: “mi ‘apá es un buen papá, una buena persona, no era criminal, era trabajador”.

‘Él no merecía morir así, él era un hombre muy trabajador y responsable’: Entre lágrimas, esposa e hijos de José Guadalupe Ramos, inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE, hablan en conferencia del Consulado General de México en Los Ángeles.



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14 muertes de mexicanos por parte de ICE desde 2025

Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, informó que desde 2025 el gobierno mexicano ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia de ICE o durante operativos de control migratorio.

Cuatro ocurrieron en el centro de Adelanto, en el condado de San Bernardino. Sobre el caso de Ramos Solano, señaló que ICE notificó al Consulado de México en San Bernardino sobre su muerte y que la causa aún no ha sido determinada oficialmente.

El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado; es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable… El gobierno de México agotará todas las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia y evitar que estos casos se repitan", afirmó Calva Ruiz.

Fuente: Tribuna del Yaqui