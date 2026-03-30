Inicio de la Semana Santa en México: ¿Cuándo es el Jueves Santo y el Viernes Santo de 2026?

Ciudad de México.- Como cada año, las celebraciones de Semana Santa son una de las más importantes para los creyentes en México. Este año 2026 tendrá lugar durante la primera semana de abril. El Jueves Santo y el Viernes Santo son fechas de gran importancia en el calendario litúrgico cristiano, ya que recuerdan los últimos momentos de la vida de Jesucristo, desde la Última Cena hasta su crucifixión.

Jueves Santo

El Jueves Santo caerá el 2 de abril, y conmemora la institución de la eucaristía durante la Última Cena. En muchas iglesias del país se realiza el tradicional lavado de pies, una ceremonia simbólica que representa humildad y servicio. También es común que los fieles visiten varios templos durante la noche, práctica conocida como 'visita de las siete casas'.

Viernes Santo

Por su parte, el Viernes Santo será el 3 de abril, y es considerado un día de recogimiento y reflexión. Se recuerda la pasión y muerte de Cristo, por lo que en distintas ciudades se organizan viacrucis vivientes, donde actores locales recrean el camino hacia la crucifixión. Uno de los más conocidos se lleva a cabo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde miles de personas participan y asisten cada año.

? El Cristo del Perdón llega a Calle Nueva, ya de vuelta a Santo Domingo, primero de los titulares Cristíferos de nuestra Semana Santa con banda de música #CofradíasMLG pic.twitter.com/R7KDbnHM14 — Málaga Cofrade TV (@PzaConstitucion) March 30, 2026

¿La Semana Santa es festiva?

En México, estas fechas tienen un fuerte arraigo cultural y religioso. Aunque no son días de descanso obligatorio según la ley laboral, muchas escuelas suspenden clases y algunas empresas reducen actividades, lo que permite a las familias participar en actos religiosos o aprovechar para viajar. Además de las ceremonias, también existen costumbres gastronómicas asociadas a estos días.

Durante el Viernes Santo, por ejemplo, muchas personas evitan consumir carne roja y optan por platillos a base de pescado o mariscos, así como preparaciones tradicionales como tortitas de camarón o capirotada.

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El alcalde de San Salvador Centro, @marioduran, destacó la afluencia de visitantes en los complejos recreativos del municipio durante la temporada vacacional.



“Así se vive la Semana Santa en todos los complejos… pic.twitter.com/YhwyPrCOMG — Diario La Huella (@LaHuellaSV) March 30, 2026

La Semana Santa no solo tiene un significado religioso, sino que también representa un periodo de convivencia familiar y movilidad turística en todo el país. Playas, pueblos mágicos y destinos religiosos registran un aumento considerable de visitantes, convirtiendo estos días en uno de los periodos vacacionales más importantes del año en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui