¿Lloverá hoy en CDMX? Consulta el pronóstico del CLIMA para este lunes 30 de marzo 2026

Ciudad de México.- El paraguas no será opcional este lunes 30 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Esta jornada, el clima tendrá cambios a lo largo del día: desde una mañana fresca con algo de sol, hasta una tarde con lluvias y posibles tormentas que podrían afectar tus traslados. Si vas a salir, más vale que te prepares, por lo que te compartimos el reporte del tiempo íntegro.

Así será el clima en CDMX este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, el clima en la CDMX hoy lunes 30 de marzo de 2026 estará marcado por cielo parcialmente nublado y lluvias intermitentes. Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas que arrancarán alrededor de los 10°C a las 07:00 horas y subirán gradualmente hasta los 14°C hacia las 09:00.

Así será el clima en CDMX este lunes. Foto: Conagua

Aunque habrá momentos de sol, predominarán los nublados parciales. Conforme avance la mañana, cerca de las 11:00, comenzarán lluvias ligeras con una temperatura cercana a los 19°C. En este periodo, el índice ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos, por lo que, a pesar de las nubes, será importante protegerse del sol. El viento será de dirección variable, predominando desde el este y suroeste, con velocidades de entre uno y 23 kilómetros por hora.

Para la tarde, el panorama se tornará más inestable. Entre las 14:00 y 17:00 horas se prevén lluvias más constantes e incluso chubascos tormentosos, con una probabilidad que alcanzará hasta el 70 por ciento. Las temperaturas descenderán ligeramente y se mantendrán alrededor de los 17°C. El viento cambiará hacia el noroeste, con rachas de entre uno y 37 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación de frío y generar encharcamientos en distintas zonas de la ciudad.

Hacia la noche, las lluvias continuarán, aunque de forma más ligera. Alrededor de las 20:00 horas se esperan precipitaciones débiles con temperaturas cercanas a los 13°C, mientras que hacia las 23:00 el termómetro descenderá hasta los 12°C, con cielo parcialmente nublado y menor probabilidad de lluvia. El viento disminuirá su intensidad, con dirección sureste y velocidades de entre 3 y 10 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)