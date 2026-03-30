Sheinbaum reconoce operativo en Estadio Banorte y lamenta muerte durante el México vs Portugal

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 30 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el operativo que se realizó el pasado fin de semana al sur de la Ciudad de México (CDMX), en el marco de la inauguración del Estadio Banorte y el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, el cual terminó en empate.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano rechazó hablar del partido, al señalar que "todos sabemos el resultado de la Selección", que quedó en empate de ceros. Por otra parte, respecto al operativo de tránsito, impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), la mandataria dijo que, pese sus dificultades, fue un buen ejercicio.

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La presidenta @Claudiashein lamentó la muerte de un hombre al interior del Estadio Banorte, previo al partido, y aprovechó para destacar el operativo de movilidad que se realizó: “En general fue un buen ejercicio… pic.twitter.com/U1FkGPLil5 — Político MX (@politicomx) March 30, 2026

Con sus dificultades, fue un buen operativo de movilidad, por que si no se hubiera hecho nada imagínense que hubieran llegado 100 mil vehículos al Estadio Banorte. Hubo algunas quejas de que fue demasiado tiempo, unos temas, pero yo creo que fue muy bueno el operativo, de tal manera que la gente dejó su vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al Estadio. Todas las zonas alrededor del Estadio quedaron muy bien", dijo la presidenta.

En esta intervención, recordó que el sábado 28 de marzo de 2026 un asistente del partido perdió la vida tras lanzarse desde el segundo nivel del Estadio Banorte: "Al mismo tiempo, el lamentable fallecimiento de esta persona, que lamentamos mucho y que se atendió en su momento". Pese a este siniestro, dijo la presidenta, se trato de un buen ejercicio de cara a la inauguración del Mundial 2026, el cual será en el mismo inmueble el próximo mes de junio.

Yo creo que fue un buen ejercicio, más allá evidentemente de este lamentable fallecimiento, en general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial", dijo Sheinbaum.

La presidenta de México comentó que la mañana de este lunes tuvo una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y que, durante la reunión del Gabinete de Seguridad hablaron sobre algunas mejoras que todavía se pueden hacer y cómo puede ayudar el Gobierno de México al de CDMX.

Por otra parte, respecto a las movilizaciones reportadas el mismo día del partido en diferentes puntos de la capital, Sheinbaum dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Gobierno de CDMX están trabajando permanentemente para atender cualquier inconformidad. Apuntó que los turistas de todo el mundo que decidan venir a CDMX o Guadalajara o Monterrey (ciudades sedes de la Copa del Mundo) tendrán una buena experiencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'