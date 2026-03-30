"Todo va a salir muy bien en el Mundial": Sheinbaum tras su reunión con el presidente de la FIFA

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión privada Gianni Infantino, titular de la FIFA, en Palacio Nacional, encuentro donde se buscaba afinar detalles rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, especialmente con los protocolos de movilidad en las sedes mexicanas.

Infantino abandonó el recinto sin emitir declaración alguna, luego de un desayuno con la mandataria que se da en la recta final de la organización del torneo, inauguración que está prevista para el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Voy a desayunar con él, lo invité a desayunar, y vamos a platicar de cómo vio el partido del sábado y todo lo que estamos trabajando hacia el Mundial", adelantó la presidenta durante la mañanera.

El encuentro tuvo lugar a dos días del partido amistoso entre México y Portugal, mimo que funcionó como una prueba respecto a temas de logística, en especial sobre el control de accesos y traslados.

En las conclusiones, la movilidad sigue siento el punto a perfeccionar, per se a que el operativo permitió dimensionar el impacto de un evento de gran escala en la capital del país. La coordinación entre autoridades federales y locales, al igual que la interacción con los operadores del estadio, forman parte de dichos ajustes.

Bajo este contexto, el gobierno mexicano busca garantizar una experiencia eficiente para aficionados y visitantes, considerando que el torneo será compartido por México, Estados Unidos y Canadá.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum tras su reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. uD83DuDC47uD83CuDFFCpic.twitter.com/rWgkBcW91O — Azucena Uresti (@azucenau) March 30, 2026

Esta reunión también abrió la puerta a posibles ajustes en la distribución de partidos. De acuerdo con lo planteado en el encuentro, la presidenta habría ofrecido la posibilidad de que México reciba algunos encuentros de Irán, que originalmente estaban planeados para llevarse a cabo en Estados Unidos.

Con el tiempo contando y el diálogo entre la FIFA y el gobierno mexicano, solo queda ajustar detalles para que el país esté listo para recibir una inauguración histórica y de las más importantes en la historia del futbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui