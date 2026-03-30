Tráfico CDMX HOY: Marchas, movilizaciones y BLOQUEOS por alcaldía lunes 30 de marzo

Ciudad de México.- Si este lunes 30 de marzo de 2026 planeas moverte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), conviene anticiparte, ya que a lo largo del día se prevén marchas, concentraciones y posibles bloqueos en puntos clave de la capital. Y así será durante todo el día, pues la agenda difundida por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX) advierte afectaciones viales desde temprano y hasta la tarde.

Para evitar contratiempos, aquí en TRIBUNA tienes la información completa por alcaldía, con horarios, puntos de reunión y rutas previstas. ¡Sigue leyendo!

Marchas que afectarán a la capital este LUNES. Foto: C5

Movilizaciones y marchas HOY en CDMX

Alcaldía Iztapalapa

07:30 horas – Concentración en Anillo Periférico Canal de Garay, colonia Los Ángeles Apanoaya.

Alcaldía Cuauhtémoc

08:00 horas – Concentración-marcha en avenida Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez. Rumbos previstos: Hamburgo 206, colonia Juárez. Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 137, colonia Polanco (alcaldía Miguel Hidalgo).

10:00 horas – Concentración en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico.

12:00 horas – Concentración en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.

12:00 horas – Concentración en avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael.

14:00 horas – Concentración en José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico.

16:00 horas – Concentración-marcha en avenida Juárez 50, colonia Centro.

Ruta: hacia avenida Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez.

Alcaldía Miguel Hidalgo

12:00 horas – Concentración en avenida Emilio Castelar 163, colonia Polanco III Sección.

Alcaldía Iztacalco

13:00 horas – Concentración en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

¿Dónde habrá más afectaciones viales?

Los puntos con mayor presión vehicular serán el corredor Reforma–Centro Histórico, Insurgentes y accesos a Polanco. También se prevén complicaciones en Periférico (zona oriente) por la movilización matutina en Iztapalapa.

uD83CuDF1E¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 30 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillouD83DuDFE1 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

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Recomendaciones para evitar el tráfico

Anticipa salidas y usa vías alternas a Reforma, Insurgentes y el primer cuadro.

Considera transporte público en horas pico de movilización (08:00, 12:00–14:00 y 16:00).

Monitorea actualizaciones del C5 en tiempo real para desvíos y cierres.

En resumen, será una jornada con múltiples concentraciones y dos marchas relevantes en Cuauhtémoc que podrían escalar a bloqueos intermitentes. Planea tu ruta con margen y evita zonas de alta concentración.

Fuente: Tribuna del Yaqui