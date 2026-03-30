VIDEO de mujer tomando el sol en Palacio Nacional sí es real: Sheinbaum confirma SANCIÓN

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 30 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre una polémica que envolvió a Palacio Nacional hace unos días: un video en el que se ve a una mujer tomando el sol desde una de las ventanas del inmueble. Hoy, la mandataria confirmó que este hecho sí ocurrió y no fue una edición realizada con Inteligencia Artificial (IA).

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que cuando se viralizó la noticia, junto con imágenes, comenzaron a salir muchos memes. Asimismo, dijo que hay que tener mucho respeto por lo que simboliza Palacio Nacional: "Bueno, hubo muchos memes relacionados con esto. Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente".

uD83CuDFDB? Claudia Sheinbaum pide respeto para el Palacio Nacional: luego de que se difundió el video de una mujer tomando el sol en uno de sus balcones, la mandataria precisó que aunque no está prohibido, se trata de un patrimonio nacional y debe respetarse. La persona involucrada ya… pic.twitter.com/mG0IsSGSna — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 30, 2026

No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana; no está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio", dijo la presidenta.

Posteriormente, dijo Sheinbaum que cuando salieron los videos de este hecho, la Administración del Palacio realizó varias investigaciones internas; en un inicio se descartó que una mujer tomara el sol desde la ventana, sin embargo, luego se confirmó que esto sí ocurrió: "Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol".

Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día, entonces pues ya a la persona se le dijo, fue sancionada, se le dijo 'oye no puedes tomar el sol en la ventana y estar haciendo esto'", dijo la presidenta.

En esta intervención, Sheinbaum declaró que como tal, este acto no está prohibido, pues "no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga 'no puedes salir a tomar el sol en la ventana'", sin embargo, dijo que "hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'