¿A qué hora LLOVERÁ en CDMX HOY? Pronóstico del CLIMA de este MIÉRCOLES 4 de marzo

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este miércoles 4 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), conviene que revises el pronóstico del clima completo. El día arrancará con ambiente fresco y cielo despejado, pero por la tarde cambiará el panorama con nubes, posibles lluvias y hasta descargas eléctricas. Si tienes actividades al aire libre o traslados largos, es mejor anticiparte. ¡Aquí la información!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, por la mañana se prevé cielo despejado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México (Edomex). Para la capital del país se estima una temperatura mínima de entre 8 y 10°C, mientras que en municipios como Toluca el termómetro podría descender a valores de entre 6 y 8°C.

Así será el clima en CDMX este miércoles. Foto: Conagua

En las primeras horas del día el ascenso térmico será gradual. A las 07:00 horas se espera una temperatura cercana a los 10°C, con cielo soleado y viento flojo de dirección este de cero a seis kilómetros por hora. Hacia las 08:00 horas el ambiente continuará fresco, con alrededor de 12°C. A las 09:00 horas el termómetro marcará cerca de 15°C y se mantendrá el cielo despejado.

Para las 11:00 horas la temperatura rondará los 20°C y el índice de radiación ultravioleta alcanzará nivel muy alto. Será importante utilizar protector solar con factor entre 25 y 50 si se permanece expuesto al sol, ya que la sensación térmica será acorde al valor registrado y la radiación será intensa. Por la tarde el ambiente pasará de templado a cálido. Entre las 14:00 y las 17:00 horas se prevé una temperatura máxima de entre 24 y 26°C en la CDMX, con cielo medio nublado a parcialmente nublado.

A las 14:00 horas se estiman alrededor de 24°C, con viento moderado del este de tres a veinticuatro kilómetros por hora y radiación ultravioleta en nivel muy alto. Más tarde, hacia las 17:00 horas, continuará el cielo parcialmente nuboso con valores cercanos a los 24°C.

Sin embargo, el pronóstico indica un cambio relevante hacia la noche. Se prevén lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la CDMX y el Edomex. Alrededor de las 20:00 horas podrían registrarse chubascos tormentosos, con una probabilidad cercana al 30 por ciento y acumulados aproximados de 0.6 milímetros (mm). La temperatura descenderá a unos 18°C, con viento moderado del norte de ocho a treinta kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre treinta y cincuenta kilómetros por hora en la región.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el noroeste. norte, sur y sureste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Ver más detalles en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/mxyTdKipEV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 4, 2026

Para las 23:00 horas el ambiente será más fresco, con temperatura cercana a los 17 grados y cielo parcialmente nuboso. El viento disminuirá su intensidad y soplará de dirección sur de uno a trece kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)