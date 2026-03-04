BLOQUEOS CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y rodadas este MIÉRCOLES 4 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, planeas circular en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), toma precauciones. Para esta jornada se tienen previstas marchas, bloqueos y una rodada en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales a lo largo del día. Antes de salir, revisa aquí en TRIBUNA los puntos y horarios confirmados para que ajustes tu ruta y evites contratiempos.

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las movilizaciones comenzarán desde las 07:00 horas y se extenderán hasta la noche.

¿Dónde habrá marchas en CDMX este miércoles? Foto: C5

Marchas y BLOQUEOS HOY miércoles 4 de marzo en CDMX

A lo largo de la capital se contemplan actividades en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Iztacalco y Coyoacán.

Alcaldía Álvaro Obregón

A las 07:00 horas se tiene prevista una concentración-marcha en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, con rumbo aún sin definir.

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta demarcación se reportan varias actividades. A las 07:00 horas habrá concentración en Moneda y Correo Mayor, colonia Centro Histórico.

A las 10:00 horas se prevé otra concentración en Plaza de la Constitución 1, también en el Centro Histórico.

Más tarde, a las 10:45 horas, se realizará una concentración-marcha en avenida Juárez 50, colonia Centro Histórico, con rumbo a Plaza de la Constitución 2, en la misma zona. La ruta está por definirse.

A las 12:30 horas se contempla otra concentración en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 07:30 horas se reporta concentración en Bahía de San Hipólito 22, colonia Verónica Anzures.

Por la noche, a las 20:00 horas, habrá otra concentración en Eguía, colonia San Miguel Chapultepec I Sección.

Alcaldía Tlalpan

A las 07:30 horas se prevé concentración en Calzada Acoxpa y avenida Canal de Miramontes, colonia Narciso Mendoza.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 09:00 horas se realizará concentración en Jaime Nunó 155, colonia Chalma de Guadalupe.

Alcaldía Iztapalapa

A las 10:00 horas se contempla concentración en avenida Reforma 50, colonia San Lorenzo Tezonco.

Alcaldía Xochimilco

A las 11:00 horas está prevista una concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se reporta concentración en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Coyoacán

A las 18:30 horas se contempla concentración en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

A las 20:00 horas se prevé una concentración-rodada que partirá de Canal de Miramontes 2762, colonia Jardines de Coyoacán, con rumbo a avenida De los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La ruta está por definirse.

Recomendaciones para automovilistas

Las movilizaciones iniciarán desde temprano y se concentrarán principalmente en el Centro Histórico y vialidades de alta afluencia. Se recomienda anticipar salidas, utilizar vías alternas y mantenerse atento a los reportes viales en tiempo real. Si viajas desde o hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o zonas como Paseo de la Reforma, Centro, Circuito Escolar o Río Churubusco, toma en cuenta posibles cortes o reducción de carriles.

Este miércoles, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/MwD6rTL4ye — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 4, 2026

Mantente informado y planifica tu traslado para evitar contratiempos este miércoles 4 de marzo de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui