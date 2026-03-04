Clima HOY miércoles 4 de marzo en la NOCHE: Alertan por LLUVIAS FUERTES para estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 4 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo con fuertes vientos gracias a lo que se llama una línea seca. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, durante esta noche y madrugada del jueves, una línea seca sobre Coahuila ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas con posible caída de granizo y vientos con rachas fuertes en el noreste de México; además, existen condiciones para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

¿Qué es una línea seca?

Es un fenómeno generalmente orientado de norte a sur, que separa una masa de aire húmedo y cálido (usualmente del Golfo de México) de una masa de aire seco y denso (del desierto), provocando un gradiente de humedad drástico, por ello las lluvias que se derivan.

¿Dónde lloverá este miércoles 4 de marzo en la noche?

Chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en:

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Morelos

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Guanajuato

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Lluvias puntuales fuertes en zonas:

Del Estado de México y Chiapas, además de la península de Yucatán.

Asimismo, se prevé que, durante la madrugada del jueves, un nuevo frente frío (número 39) ingresará sobre el noroeste del país, interaccionará con la corriente en chorro polar, favoreciendo fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en la región.

Por otra parte, según el SMN, para mañana, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en dicha región, con probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

¿Dónde lloverá mañana jueves 5 de marzo de 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.

San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui