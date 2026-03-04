Ciudad de México.- Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial Contra la Obesidad, que tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad y promover acciones para su prevención y tratamiento. En América Latina y el Caribe, la situación es particularmente preocupante, con cifras en constante aumento de acuerdo con cifras en constante aumento. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sobrepeso y la obesidad afectan a un 60 por ciento aproximado de la población adulta.

La obesidad es una enfermedad que se identifica por un exceso de grasa corporal que puede llegar a afectar la salud y aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, cardiovasculares, hipertensión y algunos tipos de cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año de 1975 la obesidad ha ido en aumento de manera exponencial en todo el mundo. Prevenir esta enfermedad es posible, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Actividad física regular: Estar en movimiento es clave; caminar, subir escaleras o bailar son grandes aliados para el cuidado de tu salud. Alimentación saludable: Evitar productos ultraprocesados, los cuales contienen grasas, azúcares y sal, e incorporar más frutas, verduras y alimentos frescos en la dieta diaria. Hidratación constante: Es importante limitar las bebidas azucaradas, que aportan calorías no benéficas y aumentan el riesgo de obesidad; tomar agua siempre es la mejor opción.

Día Mundial contra la Obesidad: Efemérides de HOY 4 de MARZO, hechos históricos en México y el mundo

Sin embargo, el Día Mundial Contra la Obesidad no es lo único que se conmemora hoy 4 de marzo; hay un listado de efemérides que marcaron la historia de México y el mundo un día como hoy:

1813 : El general español María Calleja toma posesión del cargo de virrey.

1840 : El estado de Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna y se proclama República de Yucatán.

1860 : El general Adrián Woll, gobernador conservador de Jalisco, reabre la Universidad de Guadalajara, clausurada desde el 15 de septiembre de 1855.

1861 : Abraham Lincoln se convierte en presidente de los Estados Unidos.

1866 : En Río Frío es asaltada la comisión belga que había venido a participar el advenimiento del rey Leopoldo II y que se regresaba para embarcarse en Veracruz.

1871 : Fallece José Fernando Ramírez, ministro de Relaciones del emperador Maximiliano en Bonn, Alemania.

1904 : Se celebra la primera asamblea de banqueros de que se guarde noticia, la cual se reúne en la capital con el objetivo de generar lazos de unión solidaria que les permitan trabajar siempre de acuerdo.

1906 : El tifus provoca el fallecimiento de cuatro mil muertos.

1907 : Enrique C. Creel, embajador de México en Estados Unidos, envía una larga y sentida queja al Departamento de Estado. La firma, entre otros asuntos, que desde hace tiempo existe en la frontera, pero sobre todo en Texas, un estado de cosas que constituye una amenaza al orden y la tranquilidad de toda la zona.

1911 : Los maderistas al mando de Gabriel M. Hernández toman el poblado de Tlaxco, Tlaxcala.

1913 : Ignacio L. Pesqueira, gobernador interino de Sonora, junto con la legislatura local, desconoce a Huerta y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno.

1913 : Carranza lanza un manifiesto pidiendo a los gobernadores de los estados, a los jefes de armas, autoridades y a la ciudadanía, que lo secunden en la empresa de restaurar el orden constitucional por todos los medios al alcance.

1915 : Carranza decreta nuevas tarifas de exportación e importación a distintos productos; sin embargo, se prohíbe la exportación de maíz, harina y trigo.

1924 : Fallece el médico, escritor, periodista y pedagogo Manuel Flores, quien ganara las Palmas Académicas y la Legión de Honor, ambas concedidas por Francia.

1929 : Es fundado en México el Partido Nacional Revolucionario (PRN), que más tarde cambiaría su nombre por Partido Revolucionario Institucional (PRI).

1929 : Se nombra a Pascual Ortiz Rubio como candidato presidencial en México.

1929 : Nace la actriz mexicana Columba Domínguez.

1950 : Nace la actriz mexicana Ofelia Medina.

1950 : Fallece el político y militar Pablo González Garza.

1962 : Muere el militar y político Matías Ramos.

#UnDíaComoHoy es el Día Mundial contra la Obesidad

1977 : Nace Ana Gabriela Guevara, atleta mexicana.

1984 : Alrededor de 40 mil campesinos emprenden 'La larga marcha', donde exigen una reforma agraria y protestan contra la represión.

1994 : Luis Donaldo Colosio se registra de manera formal para su candidatura por el PRI para la presidencia de la República ante las autoridades locales.

1996 : La Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados aprueba por mayoría la constitucionalidad del proceso de privatización de la petroquímica secundaria.

2000 : Sony Computer Entertainment estrena la consola PlayStation 2.

Fuente: Tribuna del Yaqui