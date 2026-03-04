Hoy No Circula 4 de marzo 2026: ¿Hay DOBLE Hoy NO Circula este MIÉRCOLES en CDMX?

Ciudad de México.- ¿Este miércoles 4 de marzo de 2026 viajarás en automóvil en el interior de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por trabajo, escuela o diversión, es indispensable que consultes las restricciones que dicta el programa Hoy No Circula. ¿Hoy hay Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental en el Valle de México? Aquí te informamos.

Hoy No Circula 4 de marzo 2026: ¿Quién NO circula HOY?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles 4 de marzo de 2026 los niveles de ozono y contaminación están dentro de los parámetros; por tanto, no se ha aplicado el Doble Hoy No Circula en ninguna de las demarcaciones incluidas en el sistema. Lo anterior significa que solo se restringe la circulación a los automotores contemplados en el calendario habitual.

Programa Hoy No Circula del miércoles 4 de marzo. Foto: CAMe

En tanto, los autos que no podrán transitan durante este miércoles son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4; y que cuenten con holograma 1 o 2. Cabe señalar que la restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, tiempo del Centro de México. Si tu vehículo cumple con estos requisitos, deberás planear otra forma de transporte para evitar infracciones.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Por otro lado, los coches exentos del programa incluyen aquellos con hologramas 00 ó 0, así como autos eléctricos e híbridos. También están exentos los vehículos utilizados en transporte escolar, funerarios, de salud, aquellos con placas de discapacidad, taxis, transporte público y vehículos de emergencia.

La medida de restricción aplica no solo en la CDMXy el Edomex, sino también en los municipios con convenio de la Megalópolis: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como los del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En el Edomex, el programa está vigente en 18 municipios, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, entre otros.

Este miércoles, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/MwD6rTL4ye — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 4, 2026

¿Qué pasa si no respetas el programa?

Es importante recordar que, en caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los automóviles pueden ser retenidos por autoridades de tránsito y aplicarse multas que oscilan entre 20 y 30 UMAs, equivalentes a montos de alrededor de dos mil 200 a tres mil 400 pesos en 2025. Estas sanciones se aplican sin excepción, por lo que aunque alegues desconocimiento, la infracción corresponde.

Aunque se trata de una rutina semanal, las condiciones ambientales pueden cambiar rápidamente, por lo que es recomendable consultar diariamente la información oficial de la CAMe o de la Secretaría del Medio Ambiente local, para evitar sorpresas o sanciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)