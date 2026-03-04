Mujeres que transformaron la historia de México: Figuras para recordar este 8M

Ciudad de México.- Se aproxima el 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer. Y si bien es una fecha en la que México y el mundo ponen sobre la mesa los retos y pendientes de la agenda de género, también es una oportunidad para recordar y celebrar a las mujeres que han transformado la historia. Desde la cultura y la política, hasta la ciencia y el deporte, miles de féminas no solo han ayudado a construir la identidad nacional, también han servido de inspiración para cambiar la vida de millones de personas.

Aquí en TRIBUNA te compartimos algunas de estas figuras imperdibles, mujeres cuya vida y obra han marcado la historia de México.

Día Internacional de la Mujer: ¿por qué es indispensable recordar a mujeres ilustres?

Cada año, el 8M se recuerda la lucha histórica por los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres en México y el mundo. Sin embargo, conmemorar esta fecha implica no solo hablar de las problemáticas vigentes, sino también reconocer a aquellas mujeres que, en contextos complejos, se abrieron camino; desafiaron normas y ampliaron oportunidades para las siguientes generaciones. Hablar de estas mujeres da esperanza, pues recuerda que otros mundos son posibles.

Mujeres que cambiaron la historia de México

Sor Juana Inés de la Cruz

Nacida en San Miguel Nepantla, Estado de México en 1648, Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa, escritora y filósofa que se convirtió en una de las voces más brillantes del Siglo de Oro en lengua española. Su obra incluye poesía, teatro y prosa, y es particularmente recordada por su defensa del derecho de las mujeres al conocimiento y a la educación en una época en la que esto era considerado transgresor. Su legado literario y su pensamiento crítico han influido de manera duradera en la literatura y la cultura mexicana. Sor Juana falleció en 1695.

Josefa Ortiz de Domínguez

Conocida como ‘La Corregidora’, Josefa Ortiz de Domínguez nació en 1768 en la Nueva España (hoy CDMX). Fue una de las figuras más importantes de la Conspiración de Querétaro, movimiento precursor de la independencia de México. Su participación activa en la organización y difusión de las ideas independentistas la convirtió en una pieza clave para que el movimiento insurgente liderado por Miguel Hidalgo y Costilla se pusiera en marcha. Es considerada heroína nacional.

Rita Cetina Gutiérrez

Nacida en Mérida en 1846, Rita Cetina Gutiérrez fue una educadora, feminista y promotora de la instrucción laica de las mujeres en México. Impulsó el acceso a la educación para niñas en una época en la que esto no era común y fue una de las primeras voces femeninas en exigir igualdad educativa en el país. Su labor sentó bases para el surgimiento de organizaciones y movimientos que más tarde seguirían ampliando derechos educativos y civiles para la mujer mexicana. Cetina Gutiérrez murió el 11 de octubre de 1908.

Elvia Carrillo Puerto

Elvia Carrillo Puerto nació en 1881 en Motul, Yucatán, y destacó como activista, política y feminista. Fue pionera en la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres, incluyendo el sufragio femenino. Integrante de organizaciones sociales y políticas desde el periodo revolucionario, Carrillo Puerto también fue diputada en 1923, un hecho excepcional para su tiempo. Su compromiso con la igualdad de género y los derechos laborales la posiciona como una de las figuras más influyentes del movimiento feminista en México. Galleció el 18 de abril de 1965 en CDMX, a los 84 años de edad.

Frida Kahlo

Frida Kahlo, nacida en 1907 en Coyoacán, CDMX, es una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Su obra, caracterizada por colores intensos y temas personales; además de que mezcla lo íntimo con lo simbólico. A lo largo de los años, ha sido interpretada como una voz potente sobre el dolor, la identidad y la experiencia femenina. Aunque la pintura fue su medio principal, Frida también rompió barreras al ingresar a una escuela que, en su época, estaba dominada por hombres y en la que solo una minoría de mujeres podía estudiar. En 1954, Frida Kahlo murió a causa de una embolia pulmonar.

María del Rosario Espinoza

Originaria de La Brecha, Sinaloa, María del Rosario Espinoza nació en 1987 y se ha convertido en una de las deportistas mexicanas más emblemáticas del taekwondo. Es una de las pocas atletas mexicanas (y la única mujer en su disciplina) que ha ganado medallas olímpicas en tres ediciones consecutivas: oro en Pekín 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Actualmente se desempeña como Directora Técnica de la Selección Mexicana de ParaTaekwondo, donde ha sido clave para que México mantenga su liderazgo mundial en esta modalidad. Su trayectoria es ejemplo de constancia, dedicación y pasión.

Katya Echazarreta

Katya Celeste Echazarreta González nació en Guadalajara, Jalisco, en 1995. Ingeniera eléctrica de profesión, se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio: lo logró el 4 de junio de 2022 a bordo de una misión suborbital de Blue Origin. Su trayectoria incluye trabajo en proyectos de la NASA y la divulgación científica, además de impulsar la participación de mujeres y jóvenes en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Actualmente, da conferencias y busca impulsar a las mujeres en la ciencia.

Claudia Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en CDMX. Es científica y política, con estudios en Física por la UNAM y doctorado en Ingeniería Energética. Formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Fue alcaldesa en Tlalpan y, posteriormente, jefa de Gobierno de CDMX entre 2018 y 2023. El 1 de octubre de 2024 asumió la Presidencia de la República, tras ganar las elecciones federales del 2 de junio, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia de México.

