Pensión Bienestar, Mujeres y Personas con Discapacidad: ¿A quién le depositan HOY miércoles 4 de MARZO?

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de marzo de 2026 continúan recibiendo las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar, en sus distintos programas sociales, el pago correspondiente al bimestre marzo-abril. De hecho, en esta ocasión, como es habitual, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó el lunes en la Mañanera del Pueblo que la entrega se realiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Para comenzar, el lunes 2 de marzo de 2026 fue el turno de la letra A, mientras que el martes 3 de marzo de 2026 el depósito se realizó a quienes tienen apellido que inicia con la letra B. Ahora, este miércoles 4 de marzo corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra C. No olvides que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar el dinero, ya que el monto permanece seguro en la cuenta; además, también puede utilizarse en establecimientos que acepten pago con tarjeta.

¿Quiénes son los grupos que recibirán el apoyo este marzo?

El periodo de pagos comprende del 2 al 26 de marzo de 2026 y está dirigido a adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Otro aspecto que suele generar confusión es cuando no se retira el recurso el día asignado de la Pensión Bienestar de marzo 2026; sin embargo, aquí en TRIBUNA te aclaramos que esta fecha solo indica cuándo se efectuó el depósito, por lo que no existe ningún inconveniente si se dispone del dinero días después.

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Cuánto recibirán?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6 mil 400 bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): $3 mil 100 bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: $3 mil 300 bimestrales.

¿Qué debe hacer para unirse al apoyo?

Entre los documentos necesarios se encuentran acta de nacimiento e identificación oficial vigente; esta última puede ser credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otro documento que permita validar la identidad. Asimismo, se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses o constancia de residencia emitida por la autoridad local, así como un número telefónico de contacto.

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

Primero debe insertar la tarjeta y colocar su Número de Identificación Personal (NIP).

Después, elegir la opción "Retiro de efectivo".

Posteriormente, seleccionar la cantidad que desea retirar.

Luego, escoger si desea imprimir o no el comprobante.

Finalmente, tomar el efectivo y la tarjeta.

Como te hemos mencionado en TRIBUNA, existe la alternativa de realizar este procedimiento en otros bancos en lugar de acudir al Banco del Bienestar; sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplica una comisión adicional. De igual manera, aprovechamos para hacer un llamado a evitar caer en estafas y, ante cualquier duda, comunicarse siempre a la Línea del Bienestar o acudir al módulo más cercano con identificación oficial y tarjeta bancaria.

