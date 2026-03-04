Senado reafirma compromiso con la igualdad rumbo al 8M: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México, México.- Hacia el Día Internacional de las Mujeres, que se conmemorará el 8 de marzo, la senadora Lorenia Valles afirmó que "el Senado de la República está comprometido con la agenda de derechos de las mujeres y la igualdad de género, pues cada reforma constitucional y cada ley aprobada busca generar mejores condiciones de vida y mejores oportunidades para todas".

En el marco de la sesión solemne relacionada con dicha efeméride, donde el Senado de la República entregó el reconocimiento 'Elvia Carrillo Puerto 2025' a Cecilia López Pérez por sus contribuciones al empoderamiento femenino, la legisladora sonorense destacó que la visibilización de las mujeres da voz a la exigencia de una vida digna, libre de violencia y con igualdad sustantiva, así como al reconocimiento de las aportaciones sociales de las mujeres.

"El trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar y en las tareas de cuidados equivale a una cuarta parte del producto interno bruto del país, más que lo aportado por cualquier actividad económica. En el Senado de la República estamos impulsando la declaración del 9 de marzo como el 'Día Nacional Sin Nosotras', para demostrar la importancia económica de las mujeres, tanto las que participan laboralmente como las que están en los hogares", manifestó.

Lorenia Valles destacó que el fortalecimiento de la agenda de derechos de las mujeres en el ámbito legislativo responde al compromiso de la Cuarta Transformación, como mayoría legislativa y de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de la voluntad popular para integrar las cámaras del Congreso de la Unión de forma paritaria.

"Desde la LXIV Legislatura, que comenzó en 2018, la paridad legislativa ha sido fundamental para transformar la Constitución y las leyes en favor de las mujeres, reconociendo la paridad en la integración de los poderes públicos, la igualdad sustantiva y diferentes mecanismos para hacer efectivos los derechos de las niñas y de las mujeres, como la educación, la salud, la vivienda y la protección integral en los casos de violencia por razones de género", concluyó.

También les invito a leer mi columna dedicada al “Día Mundial de la Naturaleza”, vía @TribunaSonora uD83CuDF0EuD83CuDF43uD83CuDF33https://t.co/h7yGkl7GQd pic.twitter.com/Oxa8IL9mGx — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui