Turismo CDMX aclara rumores sobre cancelaciones hoteleras por el Mundial 2026; "no reflejan la realidad"

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se pronunció a través de un comunicado para aclarar los rumores sobre "cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras" por parte de la FIFA de cara al Mundial 2026, al asegurar que las versiones difundidas por algunos medios "no reflejan la realidad del proceso de planeación" y mucho menos el comportamiento del mercado turístico internacional.

De hecho, el documento fue difundido por la titular de la dependencia del Gobierno capitalino, Alejandra Frausto Guerrero, quien ocupa el cargo desde el 5 de octubre de 2024. En el mensaje destacó que existe una coordinación permanente para garantizar la atención de visitantes nacionales e internacionales. De esta manera, señaló que la planeación continúa conforme a lo establecido y que las expectativas del mercado se mantienen positivas.

Asimismo, Frausto Guerrero informó que el martes se llevó a cabo una reunión en el Hotel Catedral del Centro Histórico. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Turismo, así como presidentes y representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, además de integrantes del Gobierno local y directivos de distintos grupos hoteleros.

Comunicado

¿Qué temas se abordaron?

Se analizaron diversos aspectos relacionados con la preparación de la capital para recibir el Mundial 2026. Entre los puntos tratados se encuentran obras públicas, mejora de infraestructura turística, estrategias de seguridad para visitantes, agenda cultural, difusión internacional, regulación de precios y lineamientos en materia de hospitalidad. La titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México puntualizó que el panorama es favorable y que el proceso avanza con normalidad.

"El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica habitual de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos", concluyó, al enfatizar que existe un amplio interés de turistas por visitar México.

Fuente: Tribuna del Yaqui