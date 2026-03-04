ULTIMA HORA: Iniciativa de Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum ya está en San Lázaro para su análisis

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero de 2026, luego de realizarse los últimos ajustes al documento, se informó durante la tarde que la Reforma Electoral fue enviada formalmente a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual procesamiento legislativo. Con este envío, el Poder Ejecutivo dio el siguiente paso en el procedimiento constitucional para que la iniciativa pueda comenzar su ruta parlamentaria en San Lázaro.

Cabe recordar que, justamente por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que ese mismo día la propuesta sería presentada ante el Congreso de la Unión. En su mensaje destacó que la iniciativa prioriza dos puntos centrales: la reducción del gasto electoral y la modificación del sistema de representación plurinominal, temas que han generado debate entre las distintas fuerzas políticas.

Es importante subrayar que esta iniciativa no surgió de manera inmediata, sino que pasó previamente por 63 audiencias públicas realizadas en 31 estados del país. De ese total, 24 se llevaron a cabo en la Ciudad de México y también se incluyó una audiencia dirigida a la comunidad migrante. Además, durante el proceso de consulta se recibieron mil 357 propuestas ciudadanas y se contó con la participación de 181 especialistas en materia electoral, quienes aportaron distintos puntos de vista técnicos y jurídicos.

La propuesta enviada desde Palacio Nacional fue recibida por la presidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora panista Kenia López Rabadán, quien será la encargada de turnarla a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. La entrega física del documento se realizó en el recinto legislativo de San Lázaro por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien acudió en representación de Sheinbaum Pardo. Con este acto protocolario se formalizó el ingreso del proyecto de decreto al Poder Legislativo.

Kenia López Rabadán

Por lo tanto, a partir de este momento inició formalmente el proceso legislativo para estudiar esta propuesta impulsada por la también integrante de Morena, la cual contempla la modificación directa de 11 artículos de la Constitución mexicana. En los próximos días, la Mesa Directiva dará cuenta al pleno sobre la recepción oficial del documento y posteriormente la iniciativa será turnada a las comisiones correspondientes, donde las y los legisladores de todas las fuerzas políticas deberán llevar a cabo un análisis detallado, abrir la etapa de discusión y finalmente proceder a su votación.

No obstante, existe cierta reticencia por parte de algunos grupos parlamentarios. Tal es el caso del Partido del Trabajo (PT), cuyos dirigentes ya han señalado que podrían retener sus 49 votos en caso de considerar que la reforma pone en riesgo la permanencia o representación de su partido. Por su parte, el Partido Verde también ha manifestado que esperará a observar cómo avanza el debate en comisiones antes de fijar una postura definitiva sobre el contenido de la iniciativa. En TRIBUNA estaremos atentos al desarrollo de este proceso legislativo y a los posicionamientos que surjan conforme avance la discusión en la Cámara de Diputados.

uD83DuDD34 EN VIVO / Recepción de la iniciativa presidencial en materia de Reforma Electoral https://t.co/4mTEIZ2D9d — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui