Clima CDMX HOY 5 de marzo: Mañana fresca y tarde con LLUVIAS y descargas eléctricas

Ciudad de México.- Si hoy jueves 5 de marzo de 2026 planeas salir temprano o moverte por la Ciudad de México (CDMX), conviene revisar el pronóstico del clima antes de iniciar el día. Aunque la jornada comenzará con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, las condiciones cambiarán con el paso de las horas, ya que se prevén lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. Conocer cómo evolucionará el tiempo te permitirá tomar precauciones, desde llevar paraguas hasta prever posibles afectaciones por lluvia.

Así será el clima en CDMX este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal Meteored.mx, el clima en la CDMX tendrá contrastes a lo largo del día, con una mañana soleada, un aumento de temperatura hacia el mediodía y precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada. Alrededor de las 07:00 horas se espera una temperatura cercana a los 11°C, con viento ligero proveniente del noroeste, con velocidades de uno a siete kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Meteored.mx

Para las 08:00 horas el termómetro subirá ligeramente hasta los 12°C, mientras que el cielo seguirá soleado. El viento cambiará hacia el noreste, con velocidades de uno a diez kilómetros por hora. Más tarde, cerca de las 09:00 horas, la temperatura alcanzará los 15 grados con cielo despejado y viento del este que podría oscilar entre tres y catorce kilómetros por hora. Hacia las 11:00 horas el panorama comenzará a cambiar con nubes y claros, mientras la temperatura aumentará hasta los 20°C.

En ese momento el viento será moderado del este, con velocidades de tres a veinte kilómetros por hora, y el índice ultravioleta será muy alto, con nivel nueve, por lo que se recomienda usar protección solar si se estará expuesto al sol. Durante la tarde se espera el cambio más importante en las condiciones del tiempo. Para las 14:00 horas se prevén chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad de lluvia cercana al 60 por ciento y acumulados aproximados de 0.6 milímetros.

En ese horario la temperatura alcanzará los 21°C, con sensación térmica similar, mientras que el viento soplará del oeste con velocidades que podrían ir de once a treinta y cinco kilómetros por hora. El índice ultravioleta continuará en nivel muy alto. Más tarde, hacia las 17:00 horas, la lluvia podría continuar, aunque en forma de precipitación débil. La temperatura descenderá de manera notable hasta los 15°C, con viento proveniente del sur que podría intensificarse entre quince y cincuenta y tres kilómetros por hora.

Lluvias durante la noche en la CDMX

Para la noche, el pronóstico indica que las lluvias ligeras continuarán en distintas zonas de la capital. Alrededor de las 20:00 horas se espera una probabilidad de precipitación cercana al 80 por ciento, con acumulados aproximados de 2.7 milímetros. En ese momento la temperatura descenderá hasta los 12°C, con viento moderado del oeste que oscilará entre cinco y veintisiete kilómetros por hora.

Más tarde, cerca de las 23:00 horas, se mantendrán las lluvias débiles con cielo parcialmente nuboso, aunque con menor probabilidad. La temperatura permanecerá alrededor de los 12°C, mientras que el viento será ligero del noroeste, con velocidades de dos a diez kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui