Clima HOY jueves 5 de marzo en la NOCHE: Prevén por LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS para estas regiones

Ciudad de México.- Para este jueves 5 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias puntuales fuertes y chubascos con condiciones para la formación de torbellinos debido a lo que se llama una línea seca. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, durante esta noche y madrugada del viernes, una línea seca en el noreste de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes y chubascos, además de rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) con condiciones para la formación de torbellinos en el norte del país.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones del tiempo previstas para esta noche y mañana viernes, en #México. ¡Toma tus precauciones y pasa una excelente noche! pic.twitter.com/ZDqBvqKxLT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

Mientras que una inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes al sur del país, el frente frío número 39 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana.

¿Qué es una línea seca?

Es un fenómeno generalmente orientado de norte a sur, que separa una masa de aire húmedo y cálido (usualmente del Golfo de México) de una masa de aire seco y denso (del desierto), provocando un gradiente de humedad drástico, por ello las lluvias que se derivan.

¿Dónde lloverá este jueves 5 de marzo en la noche?

Lluvias puntuales fuertes:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Hidalgo

Chiapas

Lluvias fuertes en:

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos en:

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Sinaloa

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Para mañana, el frente frío número 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país; interaccionará con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca que se establecerá sobre el noreste de la República Mexicana, propiciando descenso de la temperatura, lluvias y chubascos en dichas regiones.

¿Dónde lloverá mañana viernes 6 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

