Gobierno de Sheinbaum aclara: FIFA no canceló reservaciones en CDMX rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este jueves 5 de marzo de 2026, el Gobierno de México aclaró que la FIFA no canceló reservaciones en la Ciudad de México (CDMX) en el marco del Mundial 2026 y la violencia que ha azotado al país, sino que únicamente esta liberó algunas habitaciones que había bloqueado previamente.

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026 del Gobierno de México, compartió este información desde el Palacio Nacional. Ante medios de comunicación, señaló que esta situación forma parte de los procesos habituales de organización del torneo. Asimismo, dijo que liberación de habitaciones no solo ocurrió en la capital del país, sino también en Guadalajara y Monterrey, que junto con CDMX serán sedes del campeonato.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, la FIFA no realizó una cancelación masiva de reservas en hoteles.



Aseguró que no hay riesgo para el turismo y explicó que el hecho responde a la "liberación" de habitaciones tras vencer el plazo de apartado… pic.twitter.com/hbAyHcXn0x — MGM Noticias (@MgmPuebla) March 5, 2026

¿Por qué FIFA liberó habitaciones de hotel en CDMX?

De acuerdo con Gabriela Cuevas, hace aproximadamente dos años la FIFA reservó un número importante de habitaciones en hoteles de las ciudades sede del torneo. Estas reservaciones estaban destinadas principalmente para los llamados 'Clientes FIFA', entre ellos jefes de Estado; jugadores, árbitros y árbitras y más personal de la organización de la Copa del Mundo que iniciará en junio 2026.

Sin embargo, recientemente venció el plazo que tenía el organismo para confirmar si utilizaría todas esas habitaciones, por lo que la FIFA hizo uso de las tarifas cancelables que manejan muchos hoteles y decidió liberar parte de las reservas. Cuevas explicó que esto no significa que se haya cancelado la logística del evento ni que exista algún problema con la organización del Mundial.

FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede; en el caso de la CDMX, fue solamente liberar reservaciones", puntualizó la funcionaria.

El motivo principal de esta acción, apuntó la funcionaria, es que todavía no se conocen todos los equipos que participarán en ciertos partidos, ya que aún están pendientes algunos encuentros de repechaje. Una vez definidos esos equipos, se sabrá con mayor precisión qué delegaciones utilizarán determinadas sedes.

De acuerdo con datos del sector turístico, las habitaciones que se liberaron representan menos del uno por ciento de la ocupación diaria de la CDMX. En este contexto, se aseguró que la industria hotelera no tiene preocupaciones por la disponibilidad o la demanda de hospedaje durante el Mundial.

Incluso, Gabriela Cuevas recomendó que quienes planean asistir al torneo aprovechen este momento para hacer reservaciones, ya que el interés internacional por viajar a México durante el evento es alto y los espacios podrían ocuparse nuevamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui