Gobierno de Sheinbaum busca regalar más BOLETOS para el Mundial 2026: Así puedes CONCURSAR

Ciudad de México.- Este jueves 5 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, finalmente compartió las bases para el concurso que realizará con el fin de regalar el boleto que le fue otorgado por la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estado Banorte de la Ciudad de México (CDMX). No obstante, la mandataria adelantó que buscarán regalar más boletos.

Claudia Sheinbaum busca regalar más boletos para el Mundial

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que si bien está garantizado un boleto para el partido de México contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, el Gobierno Federal buscará más entradas para que participantes del mismo concurso asistan a la inauguración de la Copa del Mundo: "A ver si conseguimos otros boletos. A lo mejor ya no es el 0001, pero a lo mejor son otros. Estamos en esas".

A ver si podemos darle al segundo y tercer lugar boletos [para el juego]", dijo la presidenta.

Presidenta envía mensaje a las concursantes

En esta misma intervención, envió un mensaje para las niñas que se inscribirán en el concurso: "Bueno es un reconocimiento, más allá de quién vaya a obtener el triunfo, es un reconocimiento a todas las jóvenes que han dedicado mucho tiempo a jugar. [...] no se si han tratado de hacerlo [dominadas] pero es bastante difícil, no es algo sencillo, es bastante complejo, entonces es un reconocimiento a su trabajo a su historia".

Es un reconocimiento a todas las jóvenes mexicanas y particularmente a todas que han dedicado tiempo para jugar futbol", dijo la presidenta.

La presidenta México señaló que todas las concursantes serán reconocidas, ya que sus videos serán difundidos en las redes sociales del Mundial Social. Por otra parte, Sheinbaum Pardo apuntó que, después de la justa mundialista, los apoyos para niñas y mujeres en el país continuarán: "La idea es esa, [...] se te queda la idea de que tú puedes jugar futbol. Si se fijan cada vez que termina un partido, se ven las canchas llenas".

La mandataria dijo que desea que la fiebre que se generará tras el Mundial, en el buen sentido, se quede para después, por ello el Gobierno Federal ha comenzado a construir canchas en al menos 23 entidades del país. Sheinbaum dijo que es clave que hayan las condiciones para que el futbol se perfeccione más y llegue a otros lugares a través de las infancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'