Hoy No Circula 5 de marzo 2026: ¿Hay Contingencia Ambiental este JUEVES en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- ¡El fin de semana se aproxima! Pero si antes, por motivos laborales, escuela o de diversión tienes que viajar en automóvil dentro de la zona Centro de México, es clave que te informes sobre las normas del programa Hoy No Circula, el cual fue creado para cuidar la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y zonas aledañas. ¿Hoy, jueves 5 de marzo de 2026 se activó la Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula? Aquí te informamos.

Hoy No Circula JUEVES 5 de marzo de 2026: Así aplica HOY

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este jueves 5 de marzo de 2026 los niveles de contaminación y de ozono en la capital mexicana se encuentran dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula.

Programa Hoy No Circula del jueves 5 de marzo. Foto: CAMe

Por tanto, el Hoy No Circula funciona sin cambios tanto en la CDMX, el Edomex, como en las demás entidades donde se aplica: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Esto significa que este jueves solo no circula los coches que cuentan con:

Terminación de placas 1 y 2

El holograma de verificación 1 y 2

Engomado color verde

Recuerda que las normas de este programa de tránsito se mantienen en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche, tiempo local.

¿Qué coches están exentos del programa?

El Hoy No Circula no se aplica para todos los carros que circulan en el Valle de México, ya que están exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos.

Asimismo, están libres de las restricciones de tránsito los autos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos. Tampoco se contemplan en las normas vigentes a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 5 de marzo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerdeuD83DuDFE2 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/yu5AAPeBmN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 5, 2026

A esto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene vigente, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la SSC te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta (UMA). Cabe señalar que este 2025 UMA tendrá un valor de 113.14 pesos. Mensualmente su valor será de tres mil 439.46 y de forma anual será de 41 mil 273.52 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)