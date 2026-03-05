Pensión Bienestar, Mujeres y Discapacidad 2026: ¿Qué letras cobran HOY jueves 5 de MARZO?

Ciudad de México.- Este jueves 5 de marzo de 2026 es el cuarto día de dispersión del apoyo que brinda el Gobierno de México a través de Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar. No olvidemos que este pago corresponde al bimestre marzo-abril. Como es habitual, la entrega del recurso se realiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios. A continuación, en TRIBUNA te presentamos toda la información.

¿Qué programas sociales cobran su apoyo?

Una vez más te reiteramos que todos los programas sociales estarán recibiendo su respectivo depósito, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De acuerdo con lo informado por Montiel Reyes, en este periodo se beneficiará a 13 millones 605 mil 331 derechohabientes, con una inversión social de 87 mil 705 millones de pesos.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Este día corresponde el turno a la letra C. Es importante recordar que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar el dinero, ya que el monto permanecerá en la cuenta y no se perderá; incluso, si así lo prefieres, puedes utilizarlo directamente en establecimientos que acepten pago con tarjeta. Cabe mencionar que el lunes 2 de marzo se realizó el depósito a la letra A, el martes 3 de marzo a quienes su apellido inicia con B, mientras que el miércoles 4 de marzo también se atendió a la letra C.

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

A continuación, te explicamos cómo puedes disponer del monto, aunque también tienes la opción de retirarlo en cajeros automáticos de otros bancos; sin embargo, en ese caso se aplicará una comisión adicional. Si tienes dudas, puedes comunicarte a los canales oficiales como la Línea del Bienestar o acudir al módulo más cercano con tu identificación oficial y tarjeta bancaria.

Primero debes insertar la tarjeta e ingresar tu Número de Identificación Personal (NIP). Después, elegir la opción "Retiro de efectivo". Posteriormente, seleccionar la cantidad que deseas retirar. Luego, indicar si quieres imprimir el comprobante. Finalmente, tomar el efectivo y tu tarjeta antes de retirarte del cajero.

?? #PensiónAdultoMayor ??

Si eres derechohabiente de la #PensiónAdultoMayor, el monto del bimestre marzo-abril se depositará del 2 al 26 de marzo, de acuerdo a la letra de tu primer apellido.



Consulta el calendario en: https://t.co/dJrnoQtAZE @Claudiashein… pic.twitter.com/akzTYCMLyp — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 4, 2026

¿Cuánto es el dinero que me corresponde?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Fuente: Tribuna del Yaqui