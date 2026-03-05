PRI hace llamado a PAN y MC a formar una gran coalición para frenar la Reforma Electoral

Ciudad de México.- Ante el Consejo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su dirigente Alejandro Moreno recordó la disposición del partido para formar alianzas electorales, haciendo un llamado a los partidos de Movimiento Ciudadano (MC) y al Partido Acción Nacional (PAN) para frenar la Reforma Electoral impulsada por Morena. De no formar esta alianza, el dirigente del PRI responsabilizará a estos partidos de provocar el triunfo de Morena.

"Porque los ciudadanos hoy quieren que sumemos esfuerzos de todas y todos para ir juntos, para hacer un gran bloque y ganarle las elecciones a Morena. Por eso desde aquí lo dejamos claro, el PRI siempre a favor de construir alianzas y coaliciones, pero si no hay coalición, será porque los dos partidos de oposición, el PAN Y Movimiento Ciudadano, no quisieron". "Si no quieren coalición, estarán al servicio del poder y al servicio de Morena", aseveró Alejandro Moreno.

Sin embargo, Moreno asegura que, si la circunstancia lo amerita, el PRI también tiene la fuerza, el ánimo y la decisión para ir solos como partido y ganar las elecciones, afirmando que actuarán sin miedos, como una oposición incisiva y denunciante. "Nuestra democracia nos necesita a todos; lo que está en el juego rumbo 2027 no solo son las posiciones políticas, estamos hablando de si México seguirá por el orden y la tranquilidad", señaló.

El PRI cerró filas y ha advertido que votará en contra de esa 'locura' de la Reforma Electoral, la cual ha presentado el partido de Morena. "Jamás vamos a avalar un intento porque quieran capturar y controlar las elecciones. No vamos a permitir que se juegue con los derechos de las familias mexicanas y que ellas puedan decidir su futuro", dijo Moreno.

El dirigente del PRI advirtió que con la Reforma Electoral está en juego la democracia y el régimen republicano de México, ya que recordó que con la narcocracia no existe la democracia. "Morena es una organización más del crimen organizado, un cartel del crimen organizado", advirtió.

"Los gobiernos de Morena son producto de la siniestra alianza delincuencial desde el poder y el crimen organizado", agregó Moreno, calificando la Reforma Electoral como fascista, y recalco que una verdadera reforma electoral debería construir grandes acuerdos para el proceso de la consolidación democrática de nuestro sistema de partidos.

"Deberían garantizar los límites de la sobrerrepresentación y favorecer la pluralidad política. Debería garantizar la emisión de resultados oportunos en lugar de engañar al pueblo de México. Estaría obligada a fortalecer a las autoridades electorales. Debería establecer mecanismos para evitar que el dinero ilícito, el dinero del narco, siga inflando las campañas de los narcopolíticos de Morena", finalizó Alejandro Moreno.

