Sheinbaum anuncia RIFA de su BOLETO para la inauguración del Mundial 2026: ¿Cómo participar?

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 5 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, compartió las bases del concurso 'Representa a México en la Inauguración del Mundial', en el cual se regalara el boleto número 0001 para asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo, el cual se jugará en el Estadio Banorte el próximo mes de junio.

Es importante señalar que este boleto le fue entregado a Sheinbaum Pardo por Gianni Infantino, el director de la FIFA; sin embargo, la mandataria declaró previamente que verá el juego inaugural en el Zócalo de la capital mexicana, con el pueblo, y que el boleto se lo regalará a un niña que sea fanática del deporte y no cuente con los recursos para asistir al evento: "Una joven me va a representar en la inauguración", declaró la presidenta este jueves.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las bases del sorteo “Representa a México en la Inauguración en el Mundial”, donde mujeres de entre 16 y 25 años podrán participar para ganar el boleto que les permitirá asistir a la apertura del evento. pic.twitter.com/fQoWDFw301 — NMás (@nmas) March 5, 2026

Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país", apuntó.

¿Cómo participar en el concurso?

La dinámica es simple. Según lo expuesto por la presidenta, solo se tiene que enviar un video de un minuto de duración mostrando sus habilidades futbolísticas. Los materiales deben subirse a la página mundialsocial.gob.mx, ya que se compartirán en las redes del Mundial Social. ¡Ojo! El concurso será exclusivamente para mujeres jóvenes, de 16 a 25 años.

¿Qué tienen que hacer las concursantes?

Dominadas por un minuto y, en le portal, compartir historia de vida. A partir del próximo lunes 9 de marzo, y hasta el 9 de abril de 2026, las participantes podrán subir sus videos.

Las juezas serán, según lo expuesto por la presidenta, la árbitra Katia Itzel García; la comentarista Gabriela Fernández de Lara; y la futbolista Charlyn Coral. En su intervención, las juezas señalaron que no será fácil tomar la decisión, pero este concurso emocionada porque el Mundial 2026 pertenecería a todas las y los niños de México.

Estamos listas para conocer a la joven que tendrá la oportunidad de vivir la inauguración de este Mundial", dijo la árbitra Katia Itzel García.

Posteriormente, Charlyn Coral habló sobre la emoción que le daba este concurso, al borde de las lágrimas, dijo: "Las niñas que participen y dominen no solo es dominar un balón, creo que es ganar un premio, pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino, pero creo que es lindo".

Las juezas adelantaron que revisarán la técnica, historia de vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui