Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este JUEVES 5 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 5 de marzo de 2026, tienes pensado movilizarte en automóvil dentro de la gran Ciudad de México (CDMX9, es indispensable que revises cómo estará el tránsito hoy: desde la mañana y a lo largo del día. Autoridades capitalinas prevén marchas, bloqueos y movilizaciones sociales en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales en varias zonas.

Las protestas se realizarán en puntos clave de la ciudad, principalmente en calles de alta circulación y zonas céntricas. Para evitar retrasos en tus trayectos, aquí en TRIBUNA te compartimos los horarios, ubicaciones y alcaldías donde se esperan movilizaciones durante la jornada.

¿Dónde habrá marchas y bloqueos en CDMX HOY?. Foto: C5

Bloqueos y marchas previstas para hoy en CDMX

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las concentraciones están programadas desde la mañana y continuarán durante la tarde en distintos puntos de la capital.

Alcaldía Milpa Alta

A las 09:00 horas se tiene prevista una concentración en avenida México Norte y avenida Jalisco Oriente, en la colonia Villa Milpa Alta.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 09:30 horas se realizará una concentración en H. Congreso de la Unión número 66, en la colonia El Parque.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 10:00 horas se prevé una concentración en avenida Fray Servando Teresa de Mier número 77, en la colonia Obrera.

También a las 10:00 horas se reporta otra concentración en 20 de Noviembre s/n, en la colonia Centro.

Más tarde, a las 13:00 horas, se tiene prevista una concentración-marcha que partirá de avenida Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez, con destino hacia Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico. La ruta aún no ha sido definida, por lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades del centro de la ciudad.

Alcaldía Benito Juárez

A las 11:00 horas se contempla una concentración en Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos.

Además, durante el día se prevé otra concentración en avenida México Coyoacán número 259, en la colonia General Anaya.

¿Dónde habrá marchas y bloqueos en CDMX HOY?. Foto: C5

Alcaldía Coyoacán

A las 13:00 horas se realizará una concentración en Calzada del Hueso número 1100, en la colonia Villa Quietud.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevé una concentración en avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 16:30 horas se contempla una concentración en avenida Río de Guadalupe número 54, en la colonia San Juan de Aragón.

Alcaldía Tlalpan

A las 17:00 horas se prevé una concentración en Carretera Picacho Ajusco número 24, en la colonia Héroes de Padierna.

Recomendaciones para automovilistas

Ante las movilizaciones previstas para este jueves, autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a reportes de tránsito. Las concentraciones podrían provocar cierres temporales o reducción de carriles en diversas avenidas.

Si planeas circular por la CDMX hoy, revisar previamente la información sobre marchas y movilizaciones puede ayudarte a evitar contratiempos en tus traslados.

Fuente: Tribuna del Yaqui