8M: ¿Cuáles son las principales demandas del movimiento feminista en México en 2026?

Ciudad de México.- "¿Por qué marchan las mujeres en México?", es una de las preguntas más sonadas cada 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer. Y es que cada año, en este fecha, miles de mujeres salen a las calles en distintas ciudades del mundo para visibilizar las violencias que aún enfrentan y exigir cambios estructurales. En México, la movilización se ha convertido en una de las más multitudinarias de los últimos años.

Cada 8 de marzo, colectivas, organizaciones y ciudadanas toman las calles más importantes de sus ciudades para denunciar la violencia de género, la desigualdad y la falta de justicia. En este contexto ha surgido una nueva duda: ¿cuáles son las principales demandas del movimiento feminista en México en 2026? Aquí en TRIBUNA te explicamos cuáles son los pendientes en la agenda de género que mueven a las feministas este año.

¿Qué es el movimiento feminista?

El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como erradicar las violencias y discriminaciones basadas en el género. Históricamente, el feminismo ha evolucionado en distintas etapas conocidas como olas feministas, cada una con demandas específicas. Actualmente, especialistas coinciden en que el mundo vive una cuarta ola del feminismo, caracterizada por organización en redes sociales; movilizaciones masivas en espacios públicos; denuncias colectivas contra la violencia de género y exigencias de justicia ante feminicidios y desapariciones.

En México, esta ola ha cobrado fuerza desde finales de la década de 2010, impulsada por protestas contra la violencia feminicida y la impunidad.

Demandas del movimiento feminista en México en 2026

Es importante aclarar que el feminismo no es un movimiento homogéneo y cada grupo de mujeres tiene demandas particulares. En México existen varios ejes que concentran la mayoría de las exigencias.

1. Fin a los feminicidios

La exigencia más urgente del movimiento feminista es detener la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron cinco mil 991 asesinatos de mujeres en México. De ese total, 721 casos fueron clasificados como feminicidios, delito que se configura cuando una mujer es asesinada por razones de género.

Ante este panorama, las colectivas feministas demandan:

Investigaciones con perspectiva de género

Sanciones efectivas contra feminicidas

Protocolos adecuados en casos de desaparición

Políticas de prevención de la violencia en hogares y espacios públicos

Uno de los reclamos más frecuentes es combatir la impunidad, pues organizaciones civiles han señalado que muchos casos de feminicidio no se investigan correctamente.

2. Justicia para mujeres desaparecidas

Otra de las exigencias que ha ganado fuerza es la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) a finales de 2025, el país ha superado la barrera de las 133 mil 500 personas no localizadas, de las cuales aproximadamente el 25 por ciento son mujeres y niñas.

3. Aborto legal, seguro y accesible

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es otra de las demandas centrales del feminismo. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, lo que impulsó cambios legislativos en distintos estados. Sin embargo, las colectivas señalan que la despenalización no siempre garantiza el acceso real a servicios de salud. Por ello, exigen:

Servicios de interrupción del embarazo en todo el país

Eliminación de barreras institucionales

Atención en hospitales públicos

No criminalización de mujeres que abortan

4. Igualdad laboral y fin de la brecha salarial

El feminismo también pone sobre la mesa las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las mujeres ganan en promedio entre 14 y 20 por ciento menos que los hombres, dependiendo del sector laboral.

Asimismo, especialistas han señalado que muchas mujeres enfrentan mayor precariedad laboral y menor acceso a puestos de liderazgo.

5. Educación con perspectiva de género

Otra exigencia importante es transformar el sistema educativo para prevenir la violencia desde edades tempranas. Las colectivas feministas proponen educación sexual integral; programas escolares con perspectiva de género; eliminación de estereotipos sexistas; y prevención del acoso escolar y la violencia de género. La intención es atacar las raíces culturales del machismo y la desigualdad.

Otras demandas del movimiento feminista

Además de los puntos anteriores, el movimiento feminista en México también impulsa otras causas como:

Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados

Derechos para mujeres indígenas y rurales

Protección contra la violencia digital

Derechos de mujeres migrantes

Políticas públicas para lograr igualdad sustantiva

Por ello, cada 8M miles de mujeres toman las calles: para visibilizar estas demandas y exigir cambios que permitan construir una sociedad libre de violencia y desigualdad.

