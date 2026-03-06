Clima HOY CDMX: Advierten mañana fresca y tormentas por la tarde este VIERNES 6 de marzo

Ciudad de México.- La mañana en la Ciudad de México (CDMX) comenzará con un ambiente fresco, pero el clima cambiará conforme avance el día. Si este viernes 6 de marzo de 2026 tienes planeado salir temprano, conviene revisar el pronóstico completo, ya que habrá variaciones de temperatura, radiación solar intensa y posibles lluvias por la tarde. Aquí el reporte para que nada interrumpa tu jornada.
Así será el clima en CDMX hoy viernes 6 de marzo
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el clima en la capital del país presentará cielo variable durante el día, temperaturas templadas y posibilidad de chubascos por la tarde. Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco. Alrededor de las 06:00 horas el cielo estará despejado con temperaturas cercanas a 9°V, aunque la sensación térmica podría sentirse ligeramente mayor. Conforme avance la mañana el cielo permanecerá mayormente soleado; hacia las 08:00 horas la temperatura subirá a 11°C, mientras que a las 09:00 horas se prevén nubes y claros con alrededor de 14°C.
Cerca de las 11:00 horas el termómetro alcanzará aproximadamente 18°C, con cielo parcialmente despejado. En este periodo el viento será ligero y provendrá principalmente del suroeste, con velocidades entre cuatro y 10 kilómetros por hora.Para la tarde, se espera el momento más cálido del día. Hacia las 14:00 horas el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura podría llegar a 22°C, con radiación ultravioleta muy alta, por lo que se recomienda usar protector solar. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvia.
Alrededor de las 17:00 horas se pronostican chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a 19 grados y una probabilidad de precipitación de alrededor del 30 por ciento. Durante este periodo los vientos serán moderados desde el suroeste, con velocidades que podrían alcanzar entre diez y 35 kilómetros por hora.
Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente. Para las 20:00 horas se prevé un cielo con nubes y claros y temperaturas cercanas a los 18°C, mientras que más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente se tornará más fresco con 15°C. Los vientos disminuirán su intensidad y soplarán principalmente desde el noreste y oeste, con velocidades entre tres y 14 kilómetros por hora.
Fuente: Tribuna del Yaqui