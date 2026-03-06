Clima HOY CDMX: Advierten mañana fresca y tormentas por la tarde este VIERNES 6 de marzo

Ciudad de México.- La mañana en la Ciudad de México (CDMX) comenzará con un ambiente fresco, pero el clima cambiará conforme avance el día. Si este viernes 6 de marzo de 2026 tienes planeado salir temprano, conviene revisar el pronóstico completo, ya que habrá variaciones de temperatura, radiación solar intensa y posibles lluvias por la tarde. Aquí el reporte para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en CDMX este viernes. Foto: Conagua

Así será el clima en CDMX hoy viernes 6 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el clima en la capital del país presentará cielo variable durante el día, temperaturas templadas y posibilidad de chubascos por la tarde. Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco. Alrededor de las 06:00 horas el cielo estará despejado con temperaturas cercanas a 9°V, aunque la sensación térmica podría sentirse ligeramente mayor. Conforme avance la mañana el cielo permanecerá mayormente soleado; hacia las 08:00 horas la temperatura subirá a 11°C, mientras que a las 09:00 horas se prevén nubes y claros con alrededor de 14°C.

Cerca de las 11:00 horas el termómetro alcanzará aproximadamente 18°C, con cielo parcialmente despejado. En este periodo el viento será ligero y provendrá principalmente del suroeste, con velocidades entre cuatro y 10 kilómetros por hora.Para la tarde, se espera el momento más cálido del día. Hacia las 14:00 horas el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura podría llegar a 22°C, con radiación ultravioleta muy alta, por lo que se recomienda usar protector solar. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvia.

uD83CuDF2B? Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ?? pic.twitter.com/f6VcEshvTp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

Alrededor de las 17:00 horas se pronostican chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a 19 grados y una probabilidad de precipitación de alrededor del 30 por ciento. Durante este periodo los vientos serán moderados desde el suroeste, con velocidades que podrían alcanzar entre diez y 35 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente. Para las 20:00 horas se prevé un cielo con nubes y claros y temperaturas cercanas a los 18°C, mientras que más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente se tornará más fresco con 15°C. Los vientos disminuirán su intensidad y soplarán principalmente desde el noreste y oeste, con velocidades entre tres y 14 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui