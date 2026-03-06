Clima HOY viernes 6 de marzo en la NOCHE: Se esperan vientos y bajada de temperatura

Hermosillo, Sonora.- El comportamiento de la atmósfera sobre México mantendrá varios sistemas activos durante las próximas horas. Entre frentes fríos, corrientes de aire y zonas de baja presión, el panorama climático para esta noche y la madrugada del sábado presentará cambios en distintas regiones. En el noroeste, especialmente en Sonora, se esperan efectos asociados a una vaguada polar y a la interacción de corrientes en chorro que modificarán el ambiente.

Para Sonora, el pronóstico indica condiciones variables durante la noche y las primeras horas del sábado. La presencia de una vaguada polar que interactúa con corrientes en chorro generará una baja en la temperatura, principalmente durante la madrugada. En diversas zonas del estado se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, lo que podría provocar ambiente fresco a frío en gran parte del territorio, con mayor intensidad en áreas serranas.

Además, existe la probabilidad de lluvias aisladas, con acumulaciones estimadas entre 0.1 y 5 milímetros, las cuales podrían presentarse de manera dispersa. Las zonas montañosas del estado también podrían registrar temperaturas mínimas entre -5 y 0 °C, acompañadas de heladas durante la madrugada. Estas condiciones se concentrarían principalmente en regiones elevadas del norte y oriente del estado. El ingreso de aire frío en altura mantendrá un ambiente fresco al amanecer, mientras que durante el día se espera una recuperación gradual de la temperatura.

Norte y noreste del país: lluvias y torbellinos

En el norte del país, el frente frío número 39 se mantiene activo y en combinación con una línea seca generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas. Los estados con mayor impacto serán Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde podrían presentarse precipitaciones y actividad eléctrica. Para mañana se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En el norte de Coahuila existe además la posibilidad de formación de torbellinos. Durante la madrugada del sábado persistirá un ambiente frío, con temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Noroeste del país: posibilidad de nieve

En la región noroeste, la circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera mantendrá condiciones frías por la mañana. Se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Además, durante la tarde y noche del sábado, así como en la madrugada del domingo, podrían registrarse episodios de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

El viento también será un factor importante, con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Sonora, así como de 30 a 50 kilómetros por hora en el golfo de California y Baja California Sur.

Centro, oriente y sureste: lluvias y chubascos

En el centro y el oriente del país, canales de baja presión junto con humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerán lluvias y chubascos en varios estados. Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También podrían presentarse lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas.

Ayer, las #Temperaturas más altas a nivel nacional, se registraron en regiones de #Guerrero y ##Oaxaca. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ??https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/BWgUiaVgEB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

Altas temperaturas en el sur del país

A pesar de los sistemas frontales en otras regiones, el calor continuará en varias entidades. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el istmo de Oaxaca, mientras que estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán alcanzarán 35 a 40 °C.

En otras entidades, como Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 30 y 35 °C. Este contraste térmico refleja la diversidad de condiciones meteorológicas presentes actualmente en el territorio nacional. Mientras el norte experimenta frío y viento, el sur continúa bajo la influencia de una onda de calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui