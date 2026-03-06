¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS HOY viernes 6 de marzo en CDMX? Prevén TRÁFICO pesado

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y si este viernes 6 de marzo de 2026 tienes pensado circular por calles de la Ciudad de México (CDMX), conviene que tomes precauciones desde temprano. Para hoy se prevén marchas, bloqueos y movilizaciones sociales en distintos puntos de la capital, lo que podría provocar tráfico intenso, cierres viales y retrasos durante buena parte de la jornada.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-5), las actividades se concentrarán principalmente en alcaldías del centro de la ciudad. Conocer los horarios y ubicaciones puede ayudarte a planear rutas alternas y evitar congestionamientos.

Marchas que habrá este viernes en CDMX. Foto: C5

Marchas y bloqueos previstos HOY en la CDMX

El reporte oficial indica que a lo largo del día se realizarán concentraciones en varias alcaldías, principalmente en zonas de alta circulación vehicular. La mayoría se desarrollará durante la mañana y el mediodía.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 07:00 horas se prevé una concentración en Plaza de la Constitución , en la colonia Centro Histórico, uno de los puntos más transitados de la capital.

, en la colonia Centro Histórico, uno de los puntos más transitados de la capital. Más tarde, a las 08:30 horas, habrá otra concentración en Avenida José María Pino Suárez número 2, también en la colonia Centro Histórico.

A las 10:30 horas se espera una movilización en Doctor Lavista 114, en la colonia Doctores.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se contempla una concentración en Medellín 33, en la colonia Roma Norte.

Ese mismo horario, 11:00 horas, se reporta otra movilización en Avenida Niños Héroes 130, en la colonia Doctores.

Alcaldía Álvaro Obregón

En esta demarcación se prevé una concentración desde las 07:00 horas en Avenida Revolución 1508, en la colonia Guadalupe Inn, zona con alto flujo vehicular durante la mañana.

Alcaldía Iztacalco

Para el mediodía se prevén dos concentraciones. La primera será a las 12:00 horas en Avenida Río Churubusco 1418, en la colonia Carlos Zapata Vela.

Más tarde, a las 13:00 horas, se tiene prevista otra movilización en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México.

Hoy No Circula este viernes 6 de marzo de 2026

Además de las movilizaciones, es importante considerar las restricciones del programa Hoy No Circula. Este viernes no pueden circular los vehículos con engomado azul, con terminación de placa 9 y 0, que cuenten con holograma 1 y 2. TRIBUNA comparte la información aquí.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 6 de marzo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/0dh8mCqkgM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 6, 2026

Tomar en cuenta estas restricciones y las concentraciones programadas puede ayudarte a evitar multas, tráfico pesado o retrasos si necesitas trasladarte por la capital durante el día. Las autoridades recomiendan anticipar salidas, utilizar rutas alternas y mantenerse atento a actualizaciones viales, ya que las movilizaciones pueden generar cierres momentáneos en avenidas cercanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui