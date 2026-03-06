Gobierno de Jalisco considera suspender clases durante partidos de México en el Mundial 2026

Guadalajara, Jalisco.- En el estado de Jalisco, diversas autoridades educativas y del gobierno estatal analizan suspender clases de educación básica como una medida para ayudar a reducir la movilidad y el tráfico vehicular durante fechas clave. Cabe recordar que recientemente se confirmó que el 11 de junio de 2026 será día feriado, con motivo de la inauguración del Mundial en México.

Por su parte, según información de Milenio, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, comentó que todavía no existe una resolución definitiva, ya que la decisión está en manos del gobernador Pablo Lemus, quien deberá coordinarse con el comité organizador en los próximos días. Asimismo, el funcionario señaló que también existe la posibilidad de que algunas actividades escolares se realicen de forma virtual.

De esta forma, el tema únicamente ha sido planteado como propuesta, especialmente ahora que ya se cuenta con más detalles del evento deportivo, incluidos los horarios de algunos partidos, los cuales se disputarán entre semana, abarcando días como martes, jueves e incluso viernes. Asimismo, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier anuncio que realice Lemus Navarro, y cuando eso ocurra podrás encontrar toda la información en nuestro portal.

Pablo Lemus

En lo que respecta al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que con anterioridad ya había planteado esta posibilidad, aunque en su propuesta se contemplaban cuatro días de suspensión, particularmente por los partidos de la Selección Mexicana. Al igual que Flores Miramontes, el presidente municipal indicó que se mantiene a la espera de que la propuesta reciba luz verde. Incluso consideró que sería una buena medida, ya que no se sabe cuántos años pasarán para que un evento de esta magnitud vuelva a realizarse en el país.

Por otra parte, es importante recordar que, durante la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad que contempla coordinación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, además de la participación de dependencias federales, estatales y municipales para garantizar el correcto desarrollo del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui