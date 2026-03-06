Gobierno de México y empresarios activan cinco mesas de trabajo rumbo a revisión de T-MEC

Ciudad de México.- El Gobierno de México, en coordinación con empresarios del sector privado, ha activado cinco mesas técnicas de trabajo rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); así lo comunicó José Medina Mora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Sobre las mesas en las que trabaja el gobierno y el sector privado, de acuerdo con la Secretaría de Economía, son:

Automóviles Acero Aluminio Farmacéutico Dispositivos médicos

Lo anterior es la nueva forma de colaboración entre la dependencia y las empresas, ya que no existe el llamado 'Cuarto de Junto' o grupo de trabajo, que acompañó al gobierno en las negociaciones de tratados. Durante la entrevista, al término de la firma de convenio Marco de Colaboración entre empresas del sector turístico, Medina confirma que son cinco mesas de trabajo las que ya se encuentran operando; son mesas técnicas donde la Secretaría de Economía pide apoyo específico con algunos temas en distintos sectores.

El presidente de la CCE menciona que el sector privado estará muy presente en Washington D.C. en el transcurso de las negociaciones que se realizarán con el objetivo de revisar el T-MEC, explicando que avanzarán por separado con Estados Unidos y Canadá, es decir, contarán con diálogos bilaterales, pero con la idea de que la idea sea exitosa y continúe con el tratado trilateral.

Medina recordó que el día 16 de marzo de 2026 se comenzará con la primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos, en donde las reglas de origen de los productos serán uno de los temas más importantes. Mencionó que la revisión del T-MEC ya genera incertidumbre entre el sector privado, por lo que considera que no es el momento para presentar y discutir la Reforma Electoral.

"Lo que necesitamos son condiciones para que se reactive la inversión, que desde luego es más que haya certidumbre, que haya seguridad. Luego necesitamos que haya energía, que haya agua para que lleguen más inversiones", dijo Medina.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijo que acompañará al sector público en los trabajos de revisión del T-MEC. Agregó que asistirán a la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos; además, comenta que, si bien hay temas bilaterales, es innegable que hay una vinculación e integración comercial entre los países de América del Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui