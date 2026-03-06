La mexicana Regina Sirvent es parte del homenaje de Barbie por el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para el Día Internacional de la Mujer, y como parte de esta conmemoración la compañía Mattel anunció una iniciativa para homenajear a ocho mujeres de diferentes países, quienes destacan en áreas como el deporte, la ciencia, la música y la exploración. Entre ellas se encuentra la piloto mexicana Regina Sirvent, de quien a continuación te contamos algunos detalles.

La marca presentó Barbie Dream Team, un proyecto que contempla el lanzamiento de ocho muñecas inspiradas en mujeres destacadas. En el caso de la deportista mexicana, la figura porta su característico traje de piloto de carreras, además de incluir un casco rosa. Su rostro también es bastante fiel al original e incluso integra detalles como pecas. La joven de 23 años cuenta con una importante trayectoria en el automovilismo. Cabe destacar que su abuelo, José Sirvent, fue un ex piloto de rally que ganó el Campeonato Mexicano de Rally en 1974, lo que refleja la tradición familiar dentro de este deporte.

Un poco de la trayectoria de Regina Sirvent

Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en la NASCAR Mexico Truck Series, donde se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera. Además, también es la primera piloto hispana en conseguir una victoria internacional en NASCAR. Sirvent igualmente ha competido en la NASCAR Mexico Challenge Series y en la NASCAR Weekly Series. Como dato adicional, también fue miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos NASCAR Drive for Diversity, iniciativa que impulsa la participación de nuevos talentos en el automovilismo.

Regina Sirvent

Volviendo al proyecto de Mattel, otras figuras que forman parte de esta colección son Serena Williams, exitosa tenista estadounidense; Kellie Gerardi, astronauta de investigación de Estados Unidos; Chloe Kelly, futbolista profesional del Reino Unido; Helene Fischer, cantante pop alemana; Zoja Skubis, escaladora de origen polaco; Stephanie Gilmore, surfista profesional australiana; y Smriti Mandhana, jugadora de cricket de la India.

En lo que respecta a Sirvent, la piloto se pronunció en redes sociales para agradecer que la hayan tomado en cuenta en este proyecto: "Nunca imaginé tener una Barbie inspirada en mí, y mucho menos imaginar que al verla, una niña pueda sentir que también hay espacio para ella en las pistas", escribió. Cabe mencionar que recientemente la mexicana participó en la prueba de pretemporada de la ARCA Menards Series en Daytona International Speedway, donde finalizó en el puesto 35 durante los dos días de pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui