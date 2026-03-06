Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2875 de la Lotería Nacional HOY viernes 6 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 6 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2875, el cual celebra que este año la escuela secundaria mexicana cumple cien años.

De acuerdo con la Lotería Nacional: La escuela secundaria mexicana surgió como un logro posrevolucionario impulsado por la visión del maestro Moisés Sáenz Garza (1888-1941), quien defendió la necesidad de una formación específica para adolescentes de 12 a 15 años. "Su objetivo era forjar la identidad y los valores de la juventud mediante una triple estrategia: formar ciudadanos, facilitar su participación económica y fomentar su autonomía".

"El centenario de la secundaria mexicana es una oportunidad vital para fortalecer el orgullo y la pertenencia a un México forjado por la educación. Hoy, sus diversas modalidades, general, técnica, telesecundaria, comparten la misión de ofrecer cobertura y calidad educativa".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2875

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Celebramos 100 años de la creación de las escuelas secundarias públicas en México, instituciones que han contribuido a la formación académica y al desarrollo integral de generaciones de estudiantes en todo el país.



