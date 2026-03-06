Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2875 de la Lotería Nacional HOY viernes 6 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 6 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2875, el cual celebra que este año la escuela secundaria mexicana cumple cien años.
De acuerdo con la Lotería Nacional: La escuela secundaria mexicana surgió como un logro posrevolucionario impulsado por la visión del maestro Moisés Sáenz Garza (1888-1941), quien defendió la necesidad de una formación específica para adolescentes de 12 a 15 años. "Su objetivo era forjar la identidad y los valores de la juventud mediante una triple estrategia: formar ciudadanos, facilitar su participación económica y fomentar su autonomía".
"El centenario de la secundaria mexicana es una oportunidad vital para fortalecer el orgullo y la pertenencia a un México forjado por la educación. Hoy, sus diversas modalidades, general, técnica, telesecundaria, comparten la misión de ofrecer cobertura y calidad educativa".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2875
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional