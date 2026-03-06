Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados distribuyeron el proyecto de dictamen de la Reforma Electoral en los mismos términos de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento, de 130 páginas en total, en el cual se dejarán en claro sus términos, de la propuesta enviada a San Lázaro el día miércoles 4 de marzo de 2026 por la presidenta.

En el mencionado documento se establecen cambios a 11 artículos de la Constitución y, entre otros aspectos, plantea un recorte de 25 por ciento al financiamiento de los partidos políticos, lo que sería un equivalente a dos mil millones de pesos, pero sin la reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de los organismos públicos locales electorales.

Proyecto de dictamen de Reforma Electoral ya se encuentra en Comisiones Unidas de Diputados

De esta manera, se establece la reducción del presupuesto asignado a los partidos políticos para el gasto ordinario, en que actualmente se calcula al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la iniciativa reduce la segunda variable a 48.75.

En el proyecto de dictamen se endurecen las medidas contra el financiamiento legal, ya que plantea prohibir las aportaciones de origen privado en efectivo destinadas a gastos de campaña y que se realicen por medio de transferencias bancarias, además de no permitir el fondeo de candidatos y partidos desde el extranjero.

No obstante, se prevé que las autoridades de seguridad, la procuraduría de justicia y de inteligencia financiera puedan pedir información relevante de los abanderados para defender la integridad de los comicios, además de obligar a candidatos y partidos a reportar al INE todos sus ingresos, egresos y operaciones financieras, así como de sus créditos, seguros, finanzas, compra o venta de bienes y demás activos.

¿Cuándo se discutirá?

Se prevé que sea la próxima semana cuando comience la discusión de la Reforma Electoral en comisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui