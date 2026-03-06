¿Qué es el Plan Kukulkán? Todo sobre el plan de seguridad de Sheinbaum y Harfuch para el Mundial 2026

Zapopan, Jalisco.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 6 de marzo, realizada en el la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia de seguridad que se implementará durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA en las ciudades sede: Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

En la previa, tras la ola de violencia que se desató en México a raíz de la caída de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, se especuló sobre afectaciones en la realización del Mundial 2026 que incluían desde negativas por parte de equipos extranjeros para venir a México, hasta supuestas cancelaciones en reservaciones de hoteles.

Plan Kukulkán: así será el operativo del Mundial 2026. Foto: Gobierno de México

Pese a este panorama, el Gobierno Federal ha sostenido que México es seguro y que la Copa del Mundo se realizará sin complicaciones. De igual forma hoy, viernes 6 de marzo de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, un operativo que contempla coordinación internacional con Estados Unidos (EU), Canadá y la FIFA, además del trabajo conjunto de dependencias federales, estatales y municipales.

¿Qué es el Plan Kukulkán para el Mundial 2026?

De acuerdo con García Harfuch, el Plan Kukulkán fue diseñado para garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La estrategia está coordinada por el Gobierno Federal y contempla la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades donde se disputarán partidos del torneo. Entre las acciones contempladas se encuentran:

Capacitación especializada para cuerpos de seguridad

Ejercicios de planeación y operación

Homologación de protocolos de actuación

Simulacros a escala real

Monitoreo permanente

Sistemas de alerta temprana

Plan seguridad Mundial 2026 Jalisco-Harfuch, alias el El Guapo

uD83DuDEA8? El Gobierno de México anunció el "Plan Kukulkán" para reforzar la seguridad rumbo al Mundial 2026 en coordinación con autoridades de Jalisco y Nuevo León.



? La estrategia contempla acciones antes, durante y… pic.twitter.com/g4usL9Yja0 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 6, 2026

El secretario de Seguridad explicó que el operativo también contempla dispositivos especiales en los alrededores de los estadios, así como en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje. Además, se implementarán esquemas de protección para delegaciones deportivas, aficionados y asistentes, ante la llegada de un número elevado de turistas durante la competencia.

Durante la presentación del plan, García Harfuch señaló que con esta estrategia el gobierno federal busca garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo del Mundial 2026 y proyectar a México como un destino confiable para la realización de eventos internacionales de gran magnitud.

Coordinación con FIFA y autoridades de seguridad

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial, el gobierno federal informó que se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias mexicanas y representantes de la FIFA. En estas reuniones participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede del torneo. El objetivo es definir las acciones de protección y vigilancia durante el desarrollo del evento deportivo, considerado uno de los más importantes a nivel internacional.

Participación de fuerzas federales durante el evento

El Jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, el general Román Villalvazo Barrios, detalló que el plan de seguridad contempla un despliegue de fuerzas federales por vía terrestre, aérea y marítima. Aunque la operación estará concentrada en las tres ciudades sede, las acciones también abarcarán otras entidades clave, debido al aumento de visitantes que se espera durante la justa deportiva.

Las fuerzas federales y estatales trabajarán de manera coordinada para garantizar la seguridad de los asistentes durante el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui