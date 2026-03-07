8M 2026 en México: Guía rápida de seguridad para la marcha de este próximo domingo

Ciudad de México.- Este próximo domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México será escenario de una de las movilizaciones más representativas del año: la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la que se espera, evidentemente, una gran concentración de personas. A continuación, en TRIBUNA te presentamos algunos consejos básicos para evitar contratiempos.

Uno de los más importantes es que alguien de confianza tenga tu ubicación en tiempo real; esto se puede realizar fácilmente a través de WhatsApp, que permite compartirla con uno o varios contactos de tu lista. De igual manera, es indispensable que tengas un número de emergencia, que tu celular cuente con crédito y esté completamente cargado, y que lleves contigo un cargador que puedas utilizar en cualquier negocio o espacio público que disponga de enchufes.

Otros puntos que bajo ningún motivo se deben pasar por alto son portar una identificación oficial, dinero en efectivo y la tarjeta de movilidad para el transporte público. De preferencia, procura acudir al lugar de encuentro con otras participantes acompañada de una amiga, lo que te hará sentir más segura, especialmente si es la primera vez que asistes a este tipo de movilizaciones.

¿Cómo debo ir vestida?

Lo más cómoda posible: un jean, una blusa casual, calzado adecuado y, por el sol, gorra o sombrero. Se sugiere evitar ropa oscura para no confundirte con integrantes del "Bloque Negro". Otro aspecto relevante es llevar una mochila o bolsa con artículos como agua o quizás hasta suero, ya que el clima puede ser variable y, por la caminata, algunas asistentes podrían terminar acaloradas.

Por ciertos padecimientos, es posible que algunas féminas necesiten una barra de granola o algún alimento para recuperar energía. Asimismo, no está de más llevar cubrebocas y gel antibacterial, recordando que todavía existe riesgo por la ola de contagios de sarampión. También es recomendable llevar bloqueador solar y, bajo ningún motivo, cargar objetos pesados que puedan resultar contraproducentes o agotadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui